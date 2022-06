Lewis Hamilton kertoi terveysongelmistaan

F1-autojen alkukauden ongelmat näkyvät uusina terveysmurheina.

Autojen epätasaisuus ja pomppiminen ovat olleet tuntuva puheenaihe koko F1-alkukauden ajan.

Useat kuljettajat ja tallit ovat kyseenalaistaneet ajamisen turvallisuuden, kun taas esimerkiksi Max Verstappen on ilmaissut olevansa tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen.

Lue lisää: Max Verstappenilta täystyrmäys FIA:n toiminnalle – ”Se on sinun ongelmasi”

Moninkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on yksi heistä, joka on kaukana tyytyväisestä. Mercedes-kuljettaja on huomannut terveydentilassaan muutoksia tällä kaudella.

– Minulla on ollut selvästi enemmän päänsärkyä viime kuukausina, mutta en ole käynyt ammattilaisen juttusilla sen suhteen. En ole suhtautunut siihen vakavasti, olen vain napsinut särkylääkkeitä, brittikuljettaja kertoi Autosprotin mukaan.

Puhuttaessa yleisesti kuljettajien terveydestä, Hamilton antaa vakavamman vastauksen. Eniten osakilpailuvoittoja F1:n historiassa saalistanut Hamilton linjaa, että turvallisuuden on oltava prioriteetti numero yksi.

– Minusta tuntuu, että olen lyhyempi tällä viikolla. Välilevyt selässäni eivät ole todellakaan parhaassa kunnossa. On asioita, joita parantamalla voimme edistää jokaisen kuljettajan terveydettä. Ei ole tarvetta pitkäaikaisille loukkaantumisille, Hamilton toteaa.

Hamiltonin tallikaveri George Russell on samoilla linjoilla. Hänen mielestään Fian on ryhdyttävä tuumasta toimeen.

– On hienoa nähdä, että he ovat ajoissa liikkeellä asian tiimoilta, vaikka Fian sääntömuutossuunnittelu vaikuttaa enemmän laastarilta kuin todelliselta ongelmaan puuttumiselta.