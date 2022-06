Alfa Romeon suomalaiskuski ehti ajaa ensimmäisissä harjoituksissa 16:nneksi.

Red Bullin Max Verstappen tahditti formula ykkösten Kanadan gp-viikonlopun avauspäivää, kun hollantilaiskomeetta kaasutteli nopeimmat ajat molemmilla harjoitusrupeamilla.

Verstappen jätti jälkimmäisissä harjoituksissa niukasti Ferrari-kaksikon Charles Leclercin ja Carlos Sainzin taakseen.

Viidessä edellisessä kilpailussa neljä voittoa napannut Verstappen johtaa MM-pisteissä kolmantena olevaa Leclerciä 34 pisteellä. Leclerc on valloittanut neljä peräkkäistä paalupaikkaa, mutta Ferrari-kuski on kärsinyt edellisissä kilpailuissa pahoista luotettavuusongelmista.

Leclerc sai pian harjoitusten jälkeen huonoja uutisia. Autosport kertoi verkkosivuillaan, että monacolaiskuski saa sunnuntain kilpailuun kymmenen lähtöruudun rangaistuksen auton voimaanlähteeseen tehdyn elektroniikka-asennuksen takia.

Suomen ja Alfa Romeon Valtteri Bottaksen harjoitusepäonni jatkui myös Montrealissa. Bottas oli avausharjoituksissa 16:s, mutta toisessa ajorupeamassa suomalaista ei nähty radalla lainkaan.

Alfa Romeon mekaanikot yrittivät korjata Bottaksen auton teknistä vikaa ilman toivottua tulosta.

– Luulen, että se oli jokin sähköongelma, mutta emme löytäneet tarkkaa syytä emmekä pystyneet korjaamaan asiaa. Löydämme ratkaisun, mutta ei tämä ole ihanteellista, Bottas kommentoi.

Perjantain harjoituspäivä päästiin ajamaan poutaisessa säässä torstain rankkasateen jälkeen, mutta lauantaille Montrealiin ennustetaan jälleen sadetta. Aika-ajot alkavat Suomen aikaa lauantaina kello 23.

Kanadan gp:tä ei ajettu kahtena viime vuonna koronapandemian takia.

Montrealissa MM-sarjan kärkipuheenaihe on ollut ”pomppimisilmiö” eli autojen tärinä nopeilla suorilla. Muun muassa Mercedekset ja Sainzin Ferrari toimivat levottomasti myös Kanadan nopealla radalla ajetuissa harjoituksissa.

Kansainvälinen autoliitto FIA kertoi tutkivansa autojen tärinää Kanadan gp:n aikana ja tekevänsä asian tiimoilta mahdollisia sääntömuutoksia.

Viime viikonloppuna Azerbaidžanin gp:ssä selkäkivuista kärsinyt Lewis Hamilton kertoi olevansa mielissään toimenpiteistä, mutta Verstappen torppasi idean sääntöjen mahdollisesta muuttamisesta.

Autojen pomppiminen häiritsee vakavasti vain joidenkin tallien autoja.

– On aina mielenkiintoista kuulla ihmisten näkökulmia ja mielipiteitä. Mielestäni turvallisuus on kaikkein tärkein asia. Ja mielestäni jokaisessa tallissa ainakin yksi kuljettaja on puhunut asian puolesta, seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.