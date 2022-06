Charles Leclercille jälleen uusi takaisku? Ferrari kovan päätöksen edessä – ”Se on meistä kiinni”

Charles Leclerc on isoissa ongelmissa jo ennen kauden puoliväliä.

Monacolainen F1-tähti Charles Leclerc kohtasi jälleen järisyttävän takaiskun. Hänen Ferraristaan viime viikonloppuna Bakussa pettänyt voimanlähde ei ole korjattavissa, kertoo Autosport.

Mikäli voimanlähde vaihdetaan, monacolaista odottaa kymmenen lähtöruudun rangaistuksen. Tämä olisi neljässä edellisessä kisassa paalupaikalta startanneelle kuljettajalla valtaisa takaisku.

Ferrari on ollut tällä kaudella kaikkea muuta kuin luotettava. Leclercillä on ollut loistava mahdollisuus voittoon peräti kolmessa edellisessä F1-kilpailussa, mutta tekniikka on pettänyt jokaisella kerralla. Myös tallikaveri Carlos Sainz keskeytti viime viikonloppuna Azerbaidzhanissa.

Kausi ei ole vielä edes puolivälissä, ja Leclerc on jo käyttänyt maksimimäärän voimanlähteitä. Kaudessa saa käyttää kolme voimanlähdettä. Tämän jälkeen kuljettajalle on tiedossa lähtöruuturangaistuksia.

Leclerc löysi myös valoisan puolen ongelmista. Leclercin mukaan juuri Montreal on paikka, missä Red Bullille on varaa antaa etua. Montrealin rata suorineen suosii Red Bullia, joka on huippunopeudessa mitattuna Ferraria vahvempi.

– Se on meistä kiinni, millä radalla otamme rangaistuksen, jos otamme rangaistuksen. Tämä on yksi radoista, joilla ohittaminen on helppoa, Leclerc järkeili.

Leclerc on kuljettajien tilastossa kolmantena. Red Bullin kaksikko Max Verstappen ja Sergio Perez pitävät kaksoisjohtoa.