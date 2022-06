Kommentti: F1-kuskien ulinan on pakko loppua

Autojen pomppiminen on vähintään osittain kuljettajista itsestään kiinni, kirjoittaa Janne Oivio.

Autojen pomppiminen ja kyseisen ilmiön saaminen kuriin on ollut kuluvan F1-kauden kuumimpia puheenaiheilta. Suurin osa talleista on kärsinyt ongelmasta vähintään jossain määrin.

Pahimpia auton pomppimisen vankeja ovat olleet Mercedes, Ferrari ja AlphaTauri. Näistä ainoana Ferrari on saanut siitä huolimatta ulosmitattua autostaan irti voittajavauhdin.

Lewis Hamilton tuskaili Bakun GP:n aikana kovaäänisesti kipujensa takia. Kisan jälkeen jopa väläyteltiin, ettei Hamilton pystyisi ajamaan tulevana viikonloppuna Kanadan GP:ssä.

Eritoten Mercedeksen kuljettajat Hamilton ja George Russell sekä AlphaTaurin Pierre Gasly ovat puhuneet voimakkaasti sen puolesta, että kansainvälisen autoliiton Fian pitäisi puuttua tilanteeseen sääntömuutoksin, koska autojen raju pomppiminen aiheuttaa kovia terveysseurauksia kuljettajille.

Tunnen myötätuntoa kuskeja kohtaan. En osaa kuvitellakaan, millaiset voimat heitä tärisyttävät rajuissa F1-autoissa, joissa g-voimat muutenkin taivuttavat aikuisia ihmisiä kuin munkkirinkeliä. Siitä ryöpytyksestä ei varmasti selviä ehjin nahoin.

Lewis Hamilton on kärsinyt selkäongelmista.

Gasly saattaa myös olla oikeassa sanoessaan, että Fia ei voi sallia tilannetta, jossa kuskit ovat ”kolmekymppisenä kävelykepin varassa”.

Samassa Motorsportin haastatelussa Gasly kuitenkin toi esiin kolikon kääntöpuolen – eli hiljaisen totuuden.

Pomppimisen saa kuriin ilman sääntömuutoksiakin.

Se vain vaatii uhrauksia kilpailukyvyssä. Nostamalla auton ajokorkeutta saa pomppimisen kuriin – mutta samalla auto on aiempaa hitaampi ratakierroksen aikana.

– Talli kysyy minulta, että uhraammeko kilpailukykyä vuoksesi, ja minä uhraan terveyteni nopeamman auton vuoksi. Ja teen aina niin, koska olen kilpa-autoilija ja haluan aina mahdollisimman nopean auton, Gasly sanoi.

– Mutta Fian ei pitäisi pakottaa meitä valitsemaan nopean auton ja terveyden välillä.

Tässä kohtaa Gasly puhuu roskaa.

Pierre Gasly toi esiin kolikon kääntöpuolen.

Asiaa sivuttiin myös F1TV:n kansainvälisessä lähetyksessä.

Selostaja David Croft ja asiantuntija Martin Brundle pohtivat, että jos autot pomppivat erityisen rajusti Bakun radalla, mikseivät he nosta autojen ajokorkeutta kiukuttelemisen ja sääntömuutosvaatimusten sijaan.

Myös Ilta-Sanomien asiantuntija Ossi Oikarinen otti asiaan kantaa.

– Ei se ole sääntöjen vika, jos muut onnistuvat suunnittelemaan sellaisen auton, jossa pomppiminen ei ole niin pahaa, mutta toiset eivät. F1:ssä auton säätäminen on aina kompromissien tekemistä, Oikarinen sanoi.

He ovat oikeassa.

Totta kai olisi Mercedeksen ja kumppanien etu, jos Fia muuttaisi nyt sääntöjä niin, että se tekisi tallien työn niiden puolesta. Samalla kuitenkin unohtuu, että mm. Red Bull ja McLaren ovat suunnitelleet autot, jotka eivät kärsi pomppimisesta likimainkaan yhtä pahasti.

Ja näistä Red Bullin auto on koko F1-sirkuksen nopein.

Mercedes on kiistatta epäonnistunut autonsa suunnittelussa, jos menopeli on nopea ainoastaan silloin, kun se on kuljettajan terveydelle vaarallinen.

Mikäli tallit ja kuljettajat eivät ole valmiita tekemään kompromisseja säästääkseen kuljettajiensa terveyttä, vaan menevät väkisin radalle liian rajun auton kanssa, vastuu siirtyy lopullisesti päättäjiltä kuskeille ja talleille.

Olisi myös täysin epäreilua sorkkia sääntöjä juuri nyt.

Jos näin tehtäisiin, maaefektin aiheuttaman pomppimisen laittamisessa kuriin onnistuneet tallit kärsisivät turhaan.

Tässä ei ole kyse samanlaisesta asiasta kuin esimerkiksi F1:n budjettikatosta: Kattoa asetettaessa räjähtänyttä inflaatiota tai Ukrainan sodan aiheuttamia rahti- ja polttoainekulujen nousuja ei voinut ennakoida.

Sen sijaan maaefektin aiheuttama pomppiminen tuli tutuksi jo 1980-luvulla.

Mercedeksen ja kumppanien pitää katsoa peiliin. Rakentakaa parempi auto tai tehkää siitä turvallinen kuljettajillenne. Jos molempia ei saa samaan aikaan, on kärsittävä seuraukset vaarantamatta kuljettajien terveyttä.