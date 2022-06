Mika Häkkisen ex-tallikaverilta kova ehdotus F1-tähdelle: ”Hänen on lähdettävä”

Johnny Herbert haluaa Pierre Gaslyn uuteen talliin.

Alpha Taurin ykköskuljettaja Pierre Gasly on hankalassa välikädessä. Hänen sopimuksensa Red Bull -konsernin kanssa kattaa vielä ensi kaudenkin, mutta tie Alpha Taurilta ykköstalliin on tukossa.

Gaslyn tiellä seisoo erinomaisesti Red Bullilla ajava Meksikon Sergio Perez. Hän solmi taannoin juuri uuden kaksivuotisen sopimuksen. Se vesitti samalla Gaslyn haaveet paluusta ykköstiimiin – ja toisaalta Alpha Taurilla ei ole asiaa kilpailla parhaista sijoituksista, vaikka Gasly ajoittain siivittääkin autonsa hurjaan lentoon.

Mikä eteen, siis? Racing News -sivuston tietojen mukaan Gasly saatetaan päästää irti sopimuksestaan, jos hän löytää toisen ajopaikan ensi kaudeksi. Ja toisaalta Alpha Taurille ovi on aina auki, niin hyvin on ranskalainen tallissa suoriutunut.

Entinen F1-kuljettaja, nykyisin asiantuntijatehtävissä toimiva Johnny Herbert sanoi F1 Nationin haastattelussa suorat sanat Gaslyn tilanteesta. Herbertin mukaan Gaslyn pitää päästä tallista pois mahdollisimman pian ”oman uransa vuoksi”.

– Hänen on tehtävä kuten Daniel Ricciardo teki ja lähdettävä Red Bullilta. Ongelma on, että vaihtoehdot ovat juuri nyt vähissä. Hänen pitää pystyä asemoimaan itsensä kuskimarkkinoilla sellaisella tavalla, että jos jokin tilaisuus tulee, hän saa myös lähteä, Herbert sanoi.

Johnny Herbert (oik.) ja Pierre Gasly vuonna 2019.

161 F1-osakilpailua urallaan ajanut ja myös Mika Häkkisen tallikaverina Lotuksella ollut Herbert tietää, mistä puhuu. Paha loukkaantuminen vei häneltä ajopaikan Benettonilla 1989 ja hän joutui hakemaan uralleen vauhtia alavireisen Lotuksen kautta.

Herbert onnistui omassa uran ajoittamisessa sen jälkeen lähes täydellisesti, sillä hän siirtyi Jyrki Järvilehdon paikalle Benettonille kaudeksi 1995 ja voitti kaksi osakilpailua Michael Schumacherin tallikaverina. Se poiki myöhemmin rahakkaita pestejä muissa talleissa.

Gasly voitti Italian GP:n tallin autolla vuonna 2020 ja on ajanut hyviä sijoituksia keskinkertaisella autolla.

– Gaslylle on todella tärkeää turvata oma liikkumavapautensa, koska jämähtäminen Alpha Taurin kaltaiseen talliin ei olisi uran kannalta hyvä juttu – vaikka he pystyvätkin ulosmittaamaan autostaan aika paljon.

Ranskalaiskuskin harmiksi Mercedes, Ferrari ja Red Bull ovat kaikki sinetöineet kuskivalintansa ensi kaudeksi. Myös McLarenilla on sopimus kummankin kuljettajansa kanssa – joskin Ricciardon asema on vaakalaudalla. Alpine on jatkamassa myös nykykuskeillaan. Muista talleista tuskin löytyisi nopeampaa autoa.