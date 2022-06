Kohukuski Nikita Mazepin uskoo F1-paluuseen – heitti tylyn kuitin Mick Schumacherille

Kuskin isä kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Venäläisen kilpa-autoilijan Nikita Mazepinin ura F1:ssä päättyi yhtä ryminällä kuin Mazepinilla oli taipumus kolaroida kilpurinsa. Oligarkki-isänsä Dimitri Mazepinin sponsorirahojen turvin Haas-talliin päässeen Mazepinin ajelut loppuivat lyhyeen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Kokenut Kevin Magnussen korvasi Mazepinin tallissa Mick Schumacherin tallikaverina. Tanskalainen on ajanut tallille sen ensimmäiset MM-pisteet muutamaan vuoteen.

Mazepin on jäänyt täysin kilpa-ajamisen ulkopuolelle venäläisurheilijoihin kohdistuneiden sanktioiden sekä hänen isäänsä ja itseensäkin iskettyjen kansainvälisten pakotteiden vuoksi.

Nikita Mazepin onkin keskittynyt puolustamaan venäläisurheilijoiden asemaa ”cancel-kulttuuria” vastaan.

Nyt hän antoi Match TV:lle haastattelun, jossa hän sanoi uskovansa yhä F1-paluuseen.

– Ihmeitä tapahtuu. Palaan ratin taakse heti, kun ensimmäinen tilaisuus siihen tulee, Mazepin sanoi kanavalle Racing Newsin mukaan.

Mazepin ei osannut spekuloida, mistä tämä ovi formula ykkösiin voisi aueta.

– Neljä kuukautta sitten en olisi voinut kuvitellakaan, miten paljon kaikki muuttuisi. Ja nyt on vaikea kuvitella, että kaikki palaisi normaaliin neljässä kuukaudessa. Mutta toivon niin.

Mick Schumacher ei ole Nikita Mazepinin ylin ystävä.

Venäläinen kertoo olevansa harmissaan, että hänen ja Haasin välillä ei ole ollut minkäänlaista yhteydenpitoa potkujen jälkeen. Hän korostaa, että olisi itse omaehtoisesti yhteydessä, jos esimerkiksi joku tallin hänelle tuttu mekaanikko saisi kenkää.

Mazepinin ainoan F1-kauden tallikaveri Schumacher on ollut vaikeuksissa toisella kaudellaan. Magnussen on ollut järjestään nopeampi, ja Michael Schumacherin poika on romuttanut jo useamman Haasin auton.

Schumacherin ja Mazepinin välit olivat varsin viileät viime kaudella etenkin muutaman radalla tapahtuneen yhteenoton jälkeen. Kisa- ja aika-ajovauhdissa Schumacher oli toistuvasti reilusti Mazepinia edellä.

Mazepinia pidettiin yleisesti sirkuksen hitaimpana kuljettajana.

Nyt roolit ovat vaihtuneet, ja Schumacher on oppipojan osassa. Mazepinilta ei liikene sympatiaa.

– Sanoisin, että tulokset puhuvat puolestaan. Minulla ei ole mitään lisättävää.