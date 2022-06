Onko Lewis Hamilton vain kupla? Entinen F1-kuski esitti raa’an arvion

Ralf Schumacher kirjoitti painavan kolumnin Sky Sportsille.

Skyn asiantuntijan Ralf Schumacherin mielestä Lewis Hamilton on F1-kauden pahin epäonnistuja tähän saakka.

Schumacher ilmaisi näkemyksensä Sky Sportsin saksankielisille verkkosivuille kirjoittamassaan kolumnissa.

– George Russell tuli kauden alussa Mercedekselle. Hän on voittanut useasti viime kauden MM-kakkosen ja ollut väkevämpi aika-ajoissakin. ”Kaikkien aikojen paras kuski”, kuten tallipäällikkö Toto Wolff häntä kutsuu, on joutunut uuden tulokkaan hampaisiin tavalla, joka on jo huolestuttava, Schumacher kirjoitti Skyllä.

Russell, 23, johtaa seitsenkertaista maailmanmestaria pistein 99–62. Nuori britti on kepittänyt Hamiltonin seitsemässä viime osakilpailussa.

Hamilton on voittanut Mercedeksen jäsentenväliset vain kauden avauskisassa Bahrainissa.

Entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher ihastuttaa ja vihastuttaa Skyn asiantuntijana.

Kuusi edellisestä kahdeksasta MM-tittelistä napannut Hamilton on jäänyt tallikaverinsa jalkoihin viimeksi vuonna 2016. Tuolloin Nico Rosberg vei maailmanmestaruuden viiden pisteen erolla brittiin.

Kärkevistä lausunnoistaan tunnettu Schumacher epäili, ettei Hamilton ehkä olekaan niin suvereeni kuljettaja kuin viime kausien tulokset antavat olettaa.

– Vaihtoehtoja on kaksi: joko Russell on täysin poikkeuksellinen kuljettaja tai sitten Hamilton on hyötynyt siitä, että on saanut ajaa niin ylivoimaisella autolla.

Mercedes on voittanut valmistajien maailmanmestaruuden seitsemällä viime kaudella.

Mercedeksen kilpuri on pomppinut hervottomasti alkukauden kisoissa. Ongelma on häirinnyt etenkin Hamiltonia, 37. Hän kertoi kärsineensä rajuista selkäkivuista viime viikonloppuna Azerbaidzhanin GP:ssä.

Wolff epäili kisan jälkeen, että Hamilton saattaisi jättää väliin tulevan viikonlopun kisan Kanadan Montrealissa. Suurmestari kumosi spekulaatiot heti maanantaina.

– Meidän pitää jatkaa taistelua. Olen siellä (Kanadassa) viikonloppuna. En jättäisi sitä väliin mistään hinnasta. Toivotan kaikille uskomattoman hienoa päivää ja viikkoa, Hamilton kirjoitti Instagramin tarinoissaan.