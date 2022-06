Fernando Alonson kepulikonstit olivat jo liikaa – F1-kuskit haluavat venkoilun kuriin

Muiden kuljettajien aika-ajokierrosten pilaaminen halutaan kitkeä.

Williamsin Alex Albon pauhasi autossaan kuumana kuin hellankoukku Bakussa.

Azerbaidzhanin GP:n aika-ajojen ensimmäinen osio käytännössä päättyi siihen, kun Alpinen Fernando Alonso veti mutkan pitkäksi. Ratavirkailijat alkoivat sen seurauksena heiluttaa keltaisia lippuja.

– Hänen on pakko saada rangaistus tuosta! Hän teki tuota koko kierroksen. Tuo ”ulosajo” oli niin läpinäkyvä, Albon sauhusi tiimiradiossa.

Albonin viimeinen nopea kierros meni pipariksi, koska hän joutui hidastamaan Alonson vedettyä mutkan pitkäksi.

Joskus onnettomuuksia ei voi välttää, mutta eritoten kapeilla katuradoilla F1-kuskit saattavat venyttää uskottavuuden rajoja satunnaisesti.

Nyt moni kilpakumppani piti Alonson tekoa tahallisena temppuna, jolla espanjalainen varmistaisi oman jatkopaikkansa vesittämällä muiden yritykset.

Alex Albon menetti hermonsa Bakussa.

Red Bullin Max Verstappen vaati Monacossa rangaistuksia lippuja aika-ajoissa aiheuttaville, kun hänen oma nopein kierroksensa meni pilalle viimeisessä osiossa. Tuolloin ulos tosin ajoi hänen oma tallikaverinsa Sergio Perez – joka huomattavasti uskottavammin romutti omaa autoaan.

F1-fanit muistavat myös erityisen hyvin muun muassa Michael Schumacherin tahallisen radan varteen ajon Monacossa 2006, jolla hän yritti varmistaa oman paalupaikkansa. Lopputuloksena oli hylätty suoritus.

McLarenin Lando Norris ja Daniel Ricciardo eivät piilotelleet näkemystään Alonson toiminnasta.

– Siinä on iso ero, tapahtuuko oikea ajovirhe tai joku ajaa tarkoituksella tien sivuun, jotta nopealla kierroksella ajava voi mennä täyttä vauhtia ohi – verrattuna siihen, jos hyvin selvästi (ajaa ulos) tahallaan. Varsinkin, jos on puolitoista sekuntia häviöllä nopealla kierroksella, Norris puhisi.

– Jos ei täysin romuta autoaan, jos vain lukitsee jarrut ja ajautuu tien sivuun, sitten minusta kuljettaja on aiheuttanut tilanteen, josta voi hyvinkin antaa rangaistuksen. Ehkä parhaan kierrosajan poistaminen olisi hyvä ratkaisu, Ricciardo väläytti.

Australialainen suhtautui tavanomaiseen virnuilevaan tyyliinsä Alonson väitteeseen, ettei ajanut tahallaan ulos.

– Hän kielsi teon todella vakuuttavasti! Tuo jos joku on kokemuksen puhetta. Siksi rakastan häntä. Mutta tietysti Alex teki asian selväksi aika-ajossa. Kyllähän me kaikki teemme jotain pikkutemppuja, se on taktiikkaa. Mutta sitten on noita juttuja, joita Fernando teki.

Fernando Alonson toiminta Bakussa on herättänyt keskustelua.

Myös Alonso kertoi – vaikka luonnollisesti kiisti syyllisyytensä – olevansa jonkinlaisen rangaistuksen takana. Hän antoi kuitenkin samalla varoittavan esimerkin.

– Meillä on ongelmia hitaiden kierrosten kanssa, hyvin vähän aikaa reagoida takaa tuleviin kuljettajiin, ruuhkaa viimeisessä mutkassa ja niin edelleen. Mielestäni meidän pitäisi olla fiksuja ja miettiä toisenlaisia muotoja aika-ajoon.

Alonson idea olisikin palata vanhaan aika-ajosysteemiin, jossa jokainen kuski saa yhden mahdollisuuden täräyttää kovan kierrosajan.