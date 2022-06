Valtteri Bottaksella outoja ongelmia – talli päätyi radikaaliin ratkaisuun

Alfa Romeon pääinsinööri kertoo Valtteri Bottaksen tilanteesta.

Azerbaidzhanin GP sujui alavireisesti Alfa Romeolta ja eritoten Valtteri Bottakselta. Suomalainen jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella pisteiden ulkopuolelle sellaisessa kilpailussa, jossa hän ajaa maaliin.

Samalla tallikaveri Guanyu Zhou joutui keskeyttämään, mutta oli harvinaisesti Bottasta nopeampi siihen saakka.

Alfa Romeon pääinsinööri Xevi Pujolar kertoi The Race -sivustolle, ettei tallilla ole vieläkään tarkkaa käsitystä Bottaksen ongelmista. Hän vahvisti, että Bottas ja Zhou ajoivat samanlaisilla autoilla aina säätöjä myöten, ja siksi ongelman löytäminen oli tavallistakin vaikeampaa.

Bottaksen ongelmat alkoivat lauantaina. Pujolarin mukaan sunnuntaina oli selvää, että jokin oli vialla.

– Emme vielä tiedä, mikä ongelma oli, mutta selvästi se liittyi auton tasapainoon. Meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin ennen Montrealin kisaa, jotta asia ratkeaisi, Pujolar sanoi.

Pujolarin mukaan talli ei halua jättää mitään sattuman varaan, joten Bottaksen autoon tehdään merkittäviä muutoksia.

– Todennäköisesti vaihdamme niin paljon (osia) kuin on mahdollista, jotta ongelma korjaantuisi. Kaikella on kuitenkin rajansa, kun seuraava kisa on niin pian. Meidän pitää vain saada mahdollisimman paljon vaihdettua, jotta saamme normaalin suorituskykymme takaisin.

Kanadan GP ajetaan viikonloppuna.