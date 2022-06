Potkut uhkaavat F1-kuljettajaa? Huhut seuraajasta käyvät tulikuumana

F1:n huhumylly jauhaa nyt mahdollisista potku-uutisista.

Ensi viikonloppuna formuloissa ajetaan Kanadan GP Montrealissa. Viime viikonloppuna Azerbaidzhanissa ajetun kisan jälkeen suurimpia puheenaiheita on ollut Ferrarin voimanlähdeongelmat.

Kummankin Ferrari-kuljettajan, Charles Leclercin ja Carlos Sainzin, ajoneuvot pettivät. Leclercin keskeytys oli erityisen dramaattinen, sillä hän joutui keskeyttämään johtopaikalta. Kisan voittanut Max Verstappen tukevoitti Leclercin keskeytyksen ansiosta MM-johtoaan.

Pölyn laskeuduttua F1:n ympärillä velloo jo uusi kuuma puheenaihe: ajaako Williamsin Nicholas Latifi viimeisen kilpailunsa Kanadassa?

Latifin MM-pistetili on yhä avaamatta ja koko kausi on ollut kanadalaiselle yhtä Via Dolorosaa.

Lue lisää: Video: Näin miljardöörien pojat toheloivat F1:ssä – suomalainen asiantuntija latasi selvän näkemyksen: ”Kaksi puupäätä!”

Azerbaidzhanin kilpailussa montrealilainen sai rangaistuksen ennen lämmittelykierrosta ja myöhemmin kilpailussa sinisen lipun huomioimatta jättämisestä.

Williamsin johdon kerrotaan olevan kyllästynyt Latifin esityksiin. Kuljettaja itse on kuitenkin itsevarmasti todennut ajavansa kauden loppuun saakka.

Latifin isä Michael on elintarvikealan suuryrittäjä, joka on sijoittanut satoja miljoonia F1:ssä toimivaan McLaren Groupiin. Menon jatkuessa nykyisenkaltaisena edes isän miljoonat eivät välttämättä riitä takaamaan Latifille paikkaa autourheilun kuninkuusluokassa.

Racingnews365 epäilee, että Montrealin kilpailun jälkeen Williamsin takana saattaa istua F2-sarjan mestari Oscar Piastri.

Piastrin on kerrottu jo käyneen Williamsin testeissä, ja The Race -sivusto kirjoittaa, että hän on jo hyvin lähellä sopimusta kaudelle 2023.

Australialaista pidetään yhtenä lupaavimmista F1-sarjan ovia kolkuttelevista nuorista kuljettajista. Hän on voittanut urallaan Formula Renault Eurocupin, Formula 3- ja Formula 2 -sarjojen mestaruudet vuosina 2019–2021.

Tällä kaudella Piastri on toiminut Alpine-tallin varakuskina.