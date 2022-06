Italialaismedia ruoskii Ferraria Bakun F1-katastrofin jälkeen – tallipomo linjasi ongelmat napakasti

Mattia Binotto ottaa ennemmin hyvän suorituskyvyn luotettavuuden kustannuksella kuin toisinpäin.

F1-sarjan Azerbaidzhanin osakilpailu oli Red Bullin juhlaa, ja toiselle tämän kauden kärkitallille Ferrarille täydellinen katastrofi.

Kaikki näytti pitkään hyvältä, sillä Charles Leclerc lähti kisaan paalupaikalta ja nousi uudelleen johtoon juuri ennen kuin haaveet nousivat valkeana savupilvenä ilmaan Leclercin Ferrarin voimanlähteestä.

Kun tallin toisen kuskin Carlos Sainzin moottori oli paukahtanut epäkuntoon jo aiemmin, Ferrarin erinomaiset asetelmat vaihtuivat huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Italiassa suhtauduttiin Bakun pannukakkuun odotetusti. Maan tunnetuin urheilujulkaisu La Gazzetta dello Sport antoi Ferrarille Azerbaidzhanin GP:stä arvosanan 4, eli huonoimman mahdollisen.

Ferrarin alkukausi on ollut todella vahva, joten nähdynkaltainen romahdus vaikuttaa yllättävältä. Tallipomo Mattia Binotto on kuitenkin asiasta eri mieltä.

– En ole yllättynyt. Tilanne on se, että meillä on autossamme korjattavaa, mutta emme onnistuneet vielä korjaamaan sitä. En voi kuitenkaan syyttää tiimiä, koska tiedän, miten kovasti he ovat työskennelleet parantaakseen suorituskykyämme. Matka on pitkä, emmekä innostuneet liikaa vahvasta alkukaudesta, Binotto sanoo Autosportin artikkelissa.

– Otan ennemmin hyvän suorituskyvyn ja yritän kehittää luotettavuutta kuin toisinpäin, hän linjaa.

Mattia Binotto ei yllättynyt Ferrarin moottoriongelmista.

Myös La Gazzetta tarttui Binotton linjaukseen. Lehti teki artikkelissaan päätelmän, että Ferrari on panostanut tänä vuonna ensisijaisesti tehoon, jopa luotettavuuden kustannuksella. Syyksi lehti arvelee sitä, että nykymoottorit on lukittu sarjaan neljäksi vuodeksi, joten kun suorituskyky on löytynyt, on aikaa kehittää esimerkiksi luotettavuutta.

Alkukaudesta Ferrari karkasi MM-sarjassa jopa kaksoisjohtoon, kun pahin kilpailija Red Bull kärsi teknisistä ongelmista. Nyt osat ovat vaihtuneet, ja energiajuomatallin Max Verstappen ja Sergio Pérez ovat kumpikin nousseet pisteissä Ferrarien edelle.

Seuraava mahdollisuus kasvojenkohotukseen on tulevana viikonloppuna, jolloin ajetaan Kanadan osakilpailu.