F1-pomo esitti kovia epäilyjä – liioitteleeko Mercedes Lewis Hamiltonin selkävaivoja tahallaan?

Christian Horner epäilee Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin puhuvan kärjistettyä totuutta ajokkinsa turvallisuusmurheista.

Mercedeksen tähtikuski Lewis Hamilton kärsi Azerbaidzhanin GP-viikonlopun aikana ikävistä selkävaivoista. Kisan jälkeen hän nousi autostaan todella tuskaisen näköisesti.

Hamiltonin mukaan selkävaivat johtuvat Mercedeksen ajokin voimakkaasta pomppimisesta. Mercedes alkoi Bakussa nostaa asiaa esiin entistä voimakkaammin kuskien turvallisuuden näkökulmasta.

Lue lisää: Charles Leclerc surkutteli uusien F1-autojen hurjalta näyttävää ilmiötä – Ossi Oikarinen lataa kylmän kuitin tähtikuskeille: ”Jos sitä ei kestä...”

Lue lisää: Lewis Hamilton päätti kilpailun käsittämättömissä kivuissa – kertoi nyt tarkemmin tilanteestaan

Tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan jopa Hamiltonin osallistuminen tulevan viikonlopun Kanadan osakilpailuun on vaarassa, joskin brittikuski sanoi jo somessa faneilleen näkevänsä heidät ensi viikonloppuna.

Kilpailijatalli Red Bullin tallipomo Christian Horner ei Wolffin ja Hamiltonin puheita niele. Horner epäili brittiläisen Mirror-lehden artikkelissa, että Hamilton saattaa hyvinkin liioitella vaivojaan esihenkilönsä Wolffin ohjeistamana.

Horner linjasi, että toimisi itse siten, jos hänen tallinsa olisi vastaavissa ongelmissa kuin tämän kauden Mersu.

– Käskisin heidän vinkua ja valittaa radiossa niin paljon kuin mahdollista, tehdä ongelmasta niin ison kuin vain voivat. Niin Mercedes nyt tekee. Pomppiminen on varmasti epämukavaa ja haitallista auton suorituskyvylle. Mikä on helpoin tapa toimia? Valittaa turvallisuusnäkökulmasta, Horner paaluttaa artikkelissa.

Horner painottaa puheenvuorossaan, että auton pomppimisessa on enemmän kyse Merceksen ongelmasta kuin koko sarjaa koskevasta yleisestä turvallisuusmurheesta.

– Jos kyseessä olisi koko varikon kattava todellinen turvallisuushuoli, asiaa tulisi tutkia. Mutta jos asia koskee vain rajattua joukkoa ihmisiä ja talleja, kyse on asiasta, joka tallin on hoidettava itse, Horner ruotii.

Lewis Hamiltonin Mercedes ei ole toiminut tällä kaudella toivotulla tavalla.

Horner on huolissaan siitä, että Mercedes saattaa yrittää turvallisuuden varjolla ajaa sääntömuutoksia, jotka olisivat tallin kannalta edullisia. Mercedes on ollut tälle kaudelle lanseerattujen sääntömuutosten kanssa vaikeuksissa ja jäänyt vauhdissa pahasti jälkeen Red Bullista ja Ferrarista.

Hänen mielestään se ei olisi reilua, sillä Mercedeksellä olisi nytkin sääntöjen puitteissa mahdollista nostaa autonsa painopistettä ja vähentää ”rynkytystä”.

– Kyse on teknisistä asioista. On autoja, joissa on tiettyjä ongelmia ja on autoja, joissa on hyvin vähän ongelmia. Olisi epäreilua rangaista hyvää työtä tehneitä talleja, vain koska jotkut tallit eivät ole osuneet ihan napakymppiin, Horner järkeilee.

Viime vuodet F1-sarjaa hallinneen Mercedeksen ja etenkin seitsenkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin alkukaudet ovat olleet hankalat. Hamilton on MM-sarjassa kuudentena ja toinen kuski George Russell neljäntenä.

Red Bullit nousivat Azerbaidzhanin kaksoisvoitollaan kaksoisjohtoon myös kokonaispisteissä. Sarjaa johtaa Max Verstappen, toisena on Sergio Pérez.