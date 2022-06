Lewis Hamiltonin ongelmat paisuvat – paljasti uuden ikävän riesan

Lewis Hamiltonille tuntuu kasaantuvan ongelmia.

Lewis Hamiltonilla on kosolti haasteita.

Supertähti Lewis Hamiltonin, 37, kauden alku F1-sarjassa on ollut ankea. Mercedes-Benzin F1-ajokki ei ole ollut totutun kilpailukykyinen ja brittitähden ajohuumorikin on vaikuttanut olevan kateissa.

Azerbaidzhanin GP:n aika-ajo lauantaina ei tuonut Hamiltonille lohtua, vaan ongelmia tuntui kasaantuvan lisää.

Hamilton oli aika-ajon tulosliuskalla seitsemäntenä. Hän hävisi paalupaikan vieneelle Ferrarin Charles Leclercille yli 1,5 sekuntia. Hamilton jäi myös viidenneksi ajaneen tallitoverinsa George Russellin taakse.

Lisäksi tuomaristo tutki Hamiltonin toimia aika-ajon toisessa jaksossa. Häntä epäiltiin tarpeettoman hitaasta ajamisesta tietyssä kohtaa, mutta lopulta hän sai pitää seitsemännen lähtöruutunsa.

Lauantain harjoituksissa Hamilton valitteli, ettei ajokin takapäässä ole lainkaan pitoa. Mercedes myös pomppii rajusti Bakun radalla, vaikka aiemmin talli luuli jo jossain määrin päässeensä eroon tästä ongelmasta.

– Teemme kaikenlaista, mutta mikään ei tunnu auttavan. Olemme vaihtaneet niin monta juttua autossa, mutta emme vain....se on hullua, koska Barcelonassa meillä ei ollut pomppimista, mutta muualla sitä on yhä, Hamilton tuskaili The Sun -lehden mukaan.

Ongelma tuntuu vain paisuvan, sillä Hamilton paljasti kärsivänsä selkäkivuista, jotka johtuvat todennäköisesti nimenomaan auton pomppimisesta.

– Perjantaina en voinut ajaa loppuun pitemmiksi suunniteltuja vetojani, koska selkäni oli ihan hajalla. Onneksi meillä on fysioterapeuttimme Angela Cullen, joka käsitteli minua muun muassa akupunktion keinoin. Kärsin silti lauantaiaamuna melkoisista kivuista, Hamilton selvitti.

Mercedes-Benzin F1-ajokin kilpailukyky ei ole ollut jättimäisen saksalaismerkin toivomalla tasolla.

Azerbaidzhanin GP ajetaan sunnuntaina. MM-pistejohdossa on puolustava maailmanmestari, Red Bullin 24-vuotias hollantilaistaituri Max Verstappen. Russell on MM-pistetaulukossa neljäntenä ja Hamilton kuudentena.