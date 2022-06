Lewis Hamilton vaatii Mercedestä vaihtamaan logonsa – katso kuva uudesta ”johtotähdestä”

F1-talli Mercedes vaihtaa logonsa kesäkuun ajaksi.

Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on pyytänyt Mercedestä vaihtamaan logoa loppukauden ajaksi, The Sun kertoo.

Britti haluaa ”johtotähden” koristeltavan sateenkaaren väreihin kunnianosoituksena pride-liikettä kohtaan.

F1-tähti on ollut ratojen ulkopuolella aktiivinen tasa-arvon puolestapuhuja.

Mersu on päättänyt ajaa pride-kuukauden kunnioittamiseksi kolmessa seuraavassa kilpailussa – Bakussa, Montrealissa ja Silverstonessa – värikäs tähti autojensa keulassa.

Hamilton kuitenkin vaatii, että talli ajaisi sillä loppukauden.

Mersun uudistunut logo.

”Pride-tähden” käyttäminen loppukauden ajan voi kuitenkin muodostua ongelmalliseksi, sillä Singaporessa ja Abu Dhabissa homoseksuaaliset suhteet ovat laittomia.

Mersun ja Hamiltonin alkukausi on ollut vaikea. Mercedeksen auto on ollut alkukaudesta epäluotettava ja ajoittain tehoton. Hamilton on kuljettajien MM-pistetilastossa kuudentena.

Saksalaistallin toinen kuski, George Russell, on selvinnyt vaikeasta alkukaudesta kuivemmin jaloin. Hän on kuljettajien tilaston neljäntenä.