F1-legenda tylyttää ankarasti Toto Wolffia – kaksikolla eripuraa merkittävästä asiasta

Uutta F1-tallia haikaileva Andrettin klaani on sanasodassa F1:n valtapelurien kanssa.

Amerikkalaisen moottoriurheilun kuninkaallisperhe eli Andrettin suku on rakentanut mittavan kilpatallien ryhmittymän viime vuosien aikana.

Andrettin autoilla kisataan muun muassa IndyCarissa, Formula E:ssä, Indy Lightsissa ja Extreme E:ssä. Yhtiön nokkamies on Michael Andretti, ja hänen isänsä – 1978 F1:n maailmanmestari Mario – vaikuttaa vahvasti yhtiössä myös.

Autourheilun kuninkuusluokka F1 puuttuu kuitenkin Andrettin repertuaarista. Amerikkalaiset eivät ole jättäneet salaisuudeksi sitä, miten kovasti haluaisivat sarjaan mukaan. F1-väen vastaanotto on ollut nihkeämpi.

Ainoastaan McLarenin pomo Zak Brown – Andrettien maanmies ja ystävä – on asettunut julkisesti tukemaan hanketta. Muutoin suhtautuminen on ollut nihkeämpää.

Ensisijaisia kriitikoita ovat olleet kärkitallien Red Bullin Christian Horner ja Mercedeksen Toto Wolff.

Sävel on selvä: 11:s talli muuttaisi F1:n rahanjakoa, joten edes useamman sadan miljoonan dollarin sisäänostohinta lajiin ei kompensoi tulevien vuosien menetettyjä tuloja olemassa oleville talleille.

Wolff on sanonut erityisen suorasukaisesti, että Andrettien pitää pystyä osoittamaan, että heistä olisi jotain iloakin.

– Heidän pitää tuoda mukanaan enemmän rahaa kuin heidän mukaantulonsa maksaa muille, Wolff sanoi taannoin.

Mercedeksen Toto Wolff ei kaipaa uutta F1-tallia.

Aikaisemmin Michael Andretti on ollut kriittinen eurooppalaisten suhtautumisesta, nyt isä-Mario avasi sanaisen arkkunsa. 82-vuotias legenda moitti Wolffia ristiriitaisista puheista.

– Toto Wolff on puhunut hyvin avoimesti uskottavuudestamme. Minulle henkilökohtaisesti hän kuitenkin puhuu aivan toisella tapaa. Hänen kritiikkinsä on erittäin epäkunnioittavaa, koska me olemme olleet mukana moottoriurheilussa paljon pidempään kuin hän.

– Minä kunnioitan hänen tähänastisia saavutuksiaan, mutta hänellä ei ole mitään syytä katsoa meitä nenänvarttaan pitkin, Andretti latasi Formula1news-sivuston mukaan.

Nykyisen F1:n concorde-sopimuksen mukaan uuden tallin pitäisi maksaa 200 miljoonan euron summa päästäkseen mukaan, mutta sekä Horner että Wolff ovat sitä mieltä, ettei se summa enää riitä.

F1:n kasvava suosio ja nousevat tulot merkitsevät heistä sitä, että mukaan ei pitäisi päästä ”vain” tuollaisella summalla.

Andretti on jo tehnyt hakemuksensa liittymisestä F1-sarjaan 2024. Vastausta ei ole kuulunut, vaikka hakemus pantiin sisään alkuvuodesta.

– Me tiedämme, että se summa on noin 200 miljoonaa dollaria. Nyt he haluavat enemmän, mutta odotamme yhä. Tämä alkaa tuntua kiskonnalta. Bernie Ecclestonen kanssa olisi ollut toisin. Liberty Media (sarjan kaupallisten oikeuksien omistaja) antaa talleille liikaa sananvaltaa.

Mario Andretti janoaa mukaan formula ykkösiin.

Tiettävästi Andretti Autosports on jo sopinut Renaultin kanssa voimanlähteiden toimittamisesta. Se rakennuttaa parhaillaan kehityksiä omiin toimitiloihinsa, jotta ne vastaisivat F1:n vaatimuksia.

Itse autojen suorituskyvystä pappa-Andretti ei ole huolissaan.

– Meiltä kysytään aina, että miten voisimme olla kilpailukykyisiä. Sanon: se on meidän murheemme! Ette te tiedä, mitä kaikkea olemme jo tehneet. Meidän ei edes tarvitse värvätä uutta väkeä, meillä on kokeneita työntekijöitä, joilla on kaikki tarvittava kokemus.

– Talouspuolella meillä on luovia kumppaneita, jotka tietävät projektin mittakaavan. Olemme suunnitelleet tätä pitkään, ja ansaitsemme enemmän kunnioitusta.

Andrettien myyntivaltti olisi tallin amerikkalaisuus. Laji kasvattaa suosiotaan Pohjois-Amerikassa kovaa vauhtia. Sarjassa on yksi amerikkalaisomisteinen talli, Haas, mutta sen avaintekijöistä kukaan ei ole amerikkalainen.

Andrettit ovat sen sijaan tunnettuja ja näkyviä kasvoja maassa, minkä lisäksi tallin suunnitelmissa olisi palkata ainakin yksi amerikkalainen kuljettaja. Ensisijainen suosikki olisi Colton Herta, jos tämän siirto McLarenille Daniel Ricciardon paikalle ei toteudu.