F1-pomo haukkui Lewis Hamiltonin ja Sebastian Vettelin – sitten alkoi selittely

Mohammed Ben Sulayem moitti kuljettajia ja otti takapakkia.

Kansainvälisen autoliiton Fian puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem on tarkentanut sanomisiaan.

Kansainvälisen autoliiton Fian puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem joutui takajalalle sen jälkeen kun hänen lausuntonsa GrandPrix247-sivustolle aiheuttivat suuren kohun F1-piireissä.

Ben Sulayem moitti nykypäivän F1-kuljettajia siitä, että heillä on radan ulkopuolella yhteiskunnallisia intressejä – ja kuskit uskaltavat ottaa kantaa asioihin.

– Niki Lauda ja Alain Prost välittivät vain ajamisesta. Nyt Sebastian Vettel ajaa sateenkaaripolkupyörällä, Lewis Hamilton on intohimoinen ihmisoikeuksista ja Lando Norris puhuu mielenterveydestä. Kaikilla on oikeus ajatella. Silti minulle kyse on siitä, pitääkö ihmisen paasata mielipiteitään urheilun edeltä koko ajan, Ben Sulayem lateli.

– Minä tulen arabialaisesta kulttuurista. Olen kansainvälinen ja muslimi. Paasaanko minä omista uskomuksistani? En todellakaan!

Ei ole täysin selvää, miksi mielenterveydestä tai yhdenvertaisuudesta puhuminen hermostuttaisi Ben Sulayemin. F1-pomon antamista pyyhkeistä nousi luonnollisesti kohu, ja vaikutusvaltainen johtaja joutui selittelemään sanojaan.

Entinen rallikuski Ben Sulayem tekikin täyskäännöksen Crash-sivuston mukaan.

– Kuljettajana olen aina uskonut, että urheilu toimii yhteiskunnan kehityksen katalyyttinä. Siksi korostamme kestäviä arvoja, moniarvoisuutta ja inkluusiota. Ne ovat johtajakauteni tärkeitä painopisteitä. Arvostan kuljettajiemme ja mestariemme sitoutumista paremman tulevaisuuden kehittämiseen, Ben Sulayem sanaili.