Mitä ihmettä? Top Gun -kaksikko käsikirjoittaa ja ohjaa Lewis Hamilton tuottaman formulaleffan – päätähtenä Brad Pitt

Hämmentävä nelikko yhdistää voimansa Applen F1-elokuvassa.

Voimalla ja vimmalla suoratoisto- ja elokuvamarkkinoille viime vuosina iskenyt Apple on julkistanut uuden elokuvaprojektin. Mercedeksen F1-tähti Lewis Hamilton tuottaa Applen kanssa formulaelokuvan, jonka päätähti on Brad Pitt.

Elokuvan käsikirjoituksen laatii Ehren Kruger ja ohjauksesta vastaa Joseph Kosinski. Kaksikko toimi samoissa rooleissa parhaillaan elokuvateattereissa esitettävässä Top Gun: Maverick -elokuvassa.

Racefans-sivuston mukaan Pitt, 58, näyttelee elokuvassa eläköitynyttä kilpakuskia, joka palaa vielä kerran huipulle ajamaan ja näyttämään tallin tulokaskuljettajalle.

Hamiltonin lisäksi tuotantotiimiin kuuluvat Pittin tuotantoyritys sekä Jerry Bruckheimer ja Chad Oman, jotka tunnetaan uuden Top Gunin lisäksi Pirates of the Caribbean -elokuvien taustalta.

Brad Pitt näyttelee F1-elokuvassa iäkästä kilpakuskia.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin tärkein tehtävä on luoda muille kuva F1-maailman huipuista ja alhoista.

– Hänen ammattitaitonsa on ilmiömäistä. On mieletöntä kuunnella häntä, kun hän ideoi Zoom-palavereissa elokuvan tarinaa. Siinä on paljon samaa kuin keskusteluissamme taistelulentäjien kanssa Top Gunia varten, Kosinski intoili CNETille.

Huhujen mukaan Hamilton saattaisi itsekin näyttäytyä elokuvassa. Aiemmin Hamilton on tehnyt cameo- ja äänirooleja muun muassa Autot-elokuvissa ja Call of Duty -videopelisarjassa.

Apple päihitti Motorsportweekin mukaan kilpailussa elokuvan oikeuksista jättistudiot Paramountin, MGM:n, Sonyn, Universalin, Netflixin ja Amazonin. Elokuvan nimi ja julkaisuajankohta paljastetaan myöhemmin.

Formula ykkösten suosio eritoten Yhdysvalloissa on noussut valtavasti Netflixin Drive to Survive -sarjan myötä. Suomeksi Taistelu paalupaikasta -nimistä sarjaa on tehty menestyksekkäästi jo neljä tuotantokautta.

Viimeisin F1-elokuva julkaistiin vuonna 2013. Elokuvassa Rush keskityttiin F1-legendojen Niki Laudan ja James Huntin väliseen ystävyyteen ja kilpailuun.