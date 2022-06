Lewis Hamilton pohtii nyt uran loppumista? Ex-tallitoveri Jenson Button esitti mielenkiintoisen teorian supertähden vaikeuksista

Maailmanmestari Jenson Button kertoi mielenkiintoisia näkemyksiä entisestä tallitoveristaan Lewis Hamiltonista.

Supertähti Lewis Hamiltonin, 37, alkukausi F1-sarjassa on ollut vaisu. Mercedes-Benzin F1-auton kilpailukyky ei ole ollut enää terävimmän kärjen tasolla. Lisäksi Hamilton on MM-pisteissä häviöllä 24-vuotiaalle tallitoverilleen George Russellille.

Brittitähti Hamiltonin entinen McLaren-tallitoveri ja maanmies Jenson Button, 42, on nyt arvioinut mielenkiintoisesti Hamiltonin tilannetta.

GP Fans -sivustolla viitataan Buttonin puheisiin The Chris Evans Show’ssa. Buttonilta kysyttiin, että onko seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton alkanut epäillä tai kyseenalaistaa kykyjään.

Button arvioi isoimman muutoksen olevan siinä, että MM-sarjan kärkitaisteluihin tottuneen Hamiltonin ajatuksissa hänellä ei ole enää kilpailukykyistä ajokkia. Button uskoo, että Williamsilta Mercedekselle täksi kaudeksi siirtyneen Russellin kannalta lähestymistapa on sen sijaan toisenlainen.

– Georgehan ajaa itseasiassa parempaa autoa kuin hän on aiemmin tottunut. Se on antanut hänelle itseluottamusta ja hän voi puristaa vauhtia hieman enemmän. Lewisilla puolestaan ei todennäköisesti ole kovin paljon luottamusta autoon, jotta hän saisi siitä kaiken suorituskyvyn irti, Button tuumi.

Maailmanmestari Button korostaa F1:n olevan laji, jossa henkinen puoli korostuu varsinkin terävimmän kärjen taistoissa.

– Lewis on jälleen kilpailukykyinen jatkossa – jos hän haluaa sitä. Se on se juttu. Ehkä hän ajattelee, että hänen uransa on ohi ja hän haluaa lähteä tekemään jotain muuta. Kuka tietää, Button pohdiskeli.

Jenson Button tuntee Lewis Hamiltonin.

MM-pistejohdossa on puolustava maailmanmestari, Red Bullin 24-vuotias hollantilaistaituri Max Verstappen. Russell on MM-pistetaulukossa neljäntenä ja Hamilton kuudentena.

Seuraava GP ajetaan Azerbaidzanissa ensi viikonloppuna.