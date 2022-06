Entinen F1-mestari laukoi tylyn arvion Ferrarista – ”En tajua, mitä he yrittivät”

Jacques Villeneuve moitti Ferrarin taktiikkaa Monacossa.

F1:n maailmanmestari Jacques Villeneuven mielestä Ferrari on menettänyt otteensa formulakauden edetessä.

Tallin ykköskuski Charles Leclerc voitti Bahrainin avauskilpailun ja sijoittui kahdessa seuraavassa toiseksi ja uudelleen ykköseksi. Carlos Sainzkin kaasutteli podiumille kahtena avausviikonloppuna.

Sittemmin Ferrarin vauhti on hyytynyt. Red Bull on kiilannut valmistajien MM-taulukossa jo 36 pisteen karkumatkalle. Alkukaudesta kuljettajien MM-sarjaa suvereenisti hallinnut Leclerckin on jo yhdeksän pisteen päässä Max Verstappenista.

Villeneuven mielestä vika ei ole Leclercissä vaan italialaistallissa.

– Charles Leclerc oli Monacossa, kuten Barcelonassakin, paljon parempi kuin muut kuljettajat. Hän oli rento ja kaikki oli hänen hallinnassaan, Villeneuve ruoti Racingnews365-sivuston mukaan.

Barcelonassa Leclercin kisa meni pipariksi teknisen ongelman takia. Monacossa syyttävä sormi osoitti Ferrarin varikkotaktiikkaan, joka epäonnistui pahasti.

Monacon kisa alkoi vesisateessa, mutta rata kuivui kilpailun mittaan. Ferrari ei reagoinut asiaan kyllin nopeasti. Leclerc otettiin varikolle vaihtamaan välikelin renkaita myöhemmin kuin muut kärkikuskit.

Lue lisää: Ferrari petti Charles Leclercin Monacossa – ”Olin niin vihainen”

Pian monacolainen jouduttiin kutsumaan varikkosuoralle uudelleen – tällä kertaa ottamaan jo kuivan kelin renkaita. Kärki, Sergio Perez, Sainz ja Verstappen karkasivat.

– En tajua, mitä he yrittivät kisassa. He eivät käyttäneet tilaisuuttaan Leclercin kanssa. Eivät ottaneet minkäänlaisia riskejä? Ja tämä tapahtui kaupungissa, joka rakastaa vedonlyöntiä ja on tunnettu kasinoistaan. Riskien välttely ei toimi koskaan Monacossa, vuonna 1997 maailmanmestaruuden voittanut Villeneuve totesi.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Bakussa.