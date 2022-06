Valtteri Bottaksen vire kiinnitti huomion kilpailijatallissa – Pierre Gaslylta yllättävä kommentti

Valtteri Bottas on tyytyväinen alkukauteensa

Valtteri Bottas on ollut hyvässä liidossa.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas on ajanut odotuksiin nähden loistavan alkukauden Alfa Romeon ratin takana. Bottas on kaasutellut kärkikymmenikköön kaikissa kisoissa, joissa on päässyt ruutulipulle saakka.

Suomalaistähti on kuljettajien MM-sarjassa kahdeksantena 40 pisteellään. Esimerkiksi viime kauden tallikaveri, alkukaudella isoissa ongelmissa ollut Lewis Hamilton on vain kymmenen pistettä Bottaksen edellä.

Hieno kauden aloitus on saanut suomalaiskuljettajan suupielet ylöspäin.

– Olen ollut mukavuusalueellani. Pystyn olemaan paras versio itsestäni ja ajamaan sillä tasolla, jolla haluan, Bottas sanoi Motorsportille.

Bottaksen otteet ovat keränneet kehuja myös kilpailijatallissa.

–Vain Bottas pystyy haastamaan meidät aika ajoin, AlphaTaurin Pierre Gasly kehaisi.

Alfa Romeo on kerännyt 41 MM-pistettä, joista Bottas on rehkinyt yhtä vaille kaikki. AlphaTaurilla on 17 pistettä.

Bottas kehui Motorsportin haastattelussa Alfa Romeon hyvää ja motivoivaa ilmapiiriä. Parannettavaakin toki piisaa.

– Meidän on saatava auto vakaammaksi huippunopeudessa, minkä lisäksi meidän on keskityttävä startteihin, joissa emme ole olleet kovin hyviä. Suunta on kuitenkin oikea, Bottas totesi.