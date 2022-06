Red Bullin F1-pomolta tiukka linjaus – Max Verstappenin asema uhattuna

Christian Horner ei aio suitsia Sergio Pereziä.

Formula ykkösten MM-pistekärki tiivistyi viime viikonlopun Monacon GP:n jälkeen, kun kisan voittanut Sergio Perez nousi alkukautta hallinneiden Max Verstappenin ja Charles Leclercin tuntumaan. Red Bullin Perez on vain 15 pistettä perässä tallitoveri Verstappenia ja kuuden pisteen päässä Ferrarin Leclercistä.

Red Bullilla ollaankin mielenkiintoisessa tilanteessa. Viime vuonna Verstappenin varjossa sivurooliin jäänyt Perez on tällä kaudella ollut selkeästi vahvemmassa vireessä: Verstappen jäi taakse niin Saudi-Arabian kuin Monaconkin aika-ajoissa, ja Australiassa sekä Miamissa Perez oli aivan Verstappenin tuntumassa.

Tallipomo Christian Horner sanookin Autosportille, että juuri jatkosopimuksen tehnyt Perez saa kamppailla mestaruudesta.

– Meille ei ole väliä, kumpi heistä on maailmanmestari, Horner julistaa.

Vielä Espanjan GP:ssä Perez joutui antautumaan tallimääräykselle. Monacossa Red Bull ei enää sotkeutunut kuskikaksikkonsa väliseen järjestykseen.

– Totta kai valmistajien mestaruus on äärimmäisen tärkeää. Mutta Max ja ”Checo” (Perez), he ovat molemmat Red Bullin kuljettajia, ja kummallakin on sama mahdollisuus (kuljettajien mestaruuteen). Totta kai kyseessä on pitkä, pitkä kausi ja siinä tulee ylä- ja alamäkiä. Mutta on upeaa, että molemmat kuskit ovat kärkitaistossa, tallipäällikkö hehkuttaa.