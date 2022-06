Rajut kuvat: Mick Schumacher on F1:n kolarikuningas – näin kalliiksi hänen jatkuvat tällinsä ovat käyneet

Mick Schumacher aiheutti Haasille yli neljän miljoonan euron laskun jo viime vuonna. Tämä kausi ei ole lähtenyt paremmin liikkeelle.

F1-kuski Mick Schumacher on aiheuttanut tallilleen ison laskun sen runsaan vuoden aikana, jonka hän on kuninkuusluokassa ajanut. 23-vuotias saksalainen on romuttanut autonsa jo useaan otteeseen.

Autosport muisteli Twitter-tilillään Schumacherin kolareita. Neljä niistä on tullut kahdella haastavalla katuradalla.

Schumacher ajoi ulos Saudi-Arabiassa ja Monacossa sekä viime kaudella että tällä kaudella. Autosportin mukaan pelkästään nämä neljä kolaria ovat maksaneet Haasin yhdysvaltalaistallille jopa 3,3 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Valtteri Bottaksen vire kiinnitti huomion kilpailijatallissa – Pierre Gaslylta yllättävä kommentti

Tämän kauden kolarit Jeddassa ja Monacossa ovat olleet rahallisen häviön lisäksi fyysisesti kovia tärskyjä. Saudi-Arabiassa Schumacher kolaroi aika-ajossa eikä pystynyt ajamaan varsinaisessa kisassa, vaikka hän ei loukkaantunutkaan. Monacossa Michael Schumacherin pojan auto puolestaan katkesi dramaattisen näköisesti keskeltä kahtia, mutta kuski selvisi vammoitta.

Hollantilaisen F1-Maximaalin mukaan Schumacher oli MM-sarjan kuskeista viime kaudella isoimman taloudellisen tappion tallilleen aiheuttanut kuljettaja. Hän sai romukuninkaan tittelin noin 4,2 miljoonan euron arvoisilla kolareilla.