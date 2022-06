Tuliko Daniel Ricciardosta 14 miljoonan riippakivi McLarenille? Tallipomo latasi kovaa tekstiä F1-tähden horjuvasta asemasta

Daniel Ricciardon asema McLarenilla on epävarma.

Australialaisen Daniel Ricciardon piti olla täydellinen korvaaja Carlos Sainzille, kun espanjalaiskuljettaja vaihtoi McLarenilta Ferrarille.

Sainz oli kilvoitellut tasaisesti McLarenin nuoren kultapojan Lando Norrisin kanssa. Ricciardon odotettiin pystyvän vielä parempaan.

Ricciardo tuli talliin kovalla cv:llä. Hän oli voittanut seitsemän osakilpailua Red Bullin kuljettajana ja ennen McLarenille tuloaan johti Renaultia ykköskuskina.

Aika McLarenilla on kuitenkin ollut synkkää. Vuoden 2021 auto sopi erityisen huonosti australialaisen ajotyylille, ja puolet kaudesta meni oman avotavan sopeuttamiseen erilaiseen menopeliin.

Edes voitto Monzassa ei vapauttanut Ricciardoa lopullisesti alakulon kahleista, sillä Norris oli kauttaaltaan tallikaveria nopeampi. Sama on jatkunut läpi kauden 2022.

Tallipomo Zak Brown ei enää Monacon GP:n alla pystynyt puolustamaan suojattiaan varauksetta tai tarjoamaan selityksiä.

– Landolla on ollut etu. Haluaisimme nähdä kuskimme paljon lähempänä toisiaan. Daniel ei vaan tunne oloaan mukavaksi autossa vielä. Yritämme auttaa toisiamme kaikin tavoin, Brown sanoi Sky Sportsille.

Brown latasi hyvin suoraa kritiikkiä 15 miljoonaa dollaria (noin 14 miljoonaa euroa) kaudessa tienaavaa aussia kohtaan.

– Monzan voittoa lukuun ottamatta hän ei ole vastannut odotuksiamme.

Entinen McLarenin kuljettaja Jenson Button hämmästyi Brownin kovasta kritiikistä. Sellainen on harvinaista F1:n maailmassa, jossa kuljettajia yleensä suojellaan moitteilta ja viat löydetään autoista – olivat ne oikeasti siellä tai eivät.

– Zak on omanlaisensa tyyppi, enkä voi muuttaa hänen ajatuksiaan. Olen yllättynyt siitä, että hän sanoi noin julkisesti. Jokaisen tallissa pitäisi suojella kuljettajia. F1 on todella kovaa henkistä peliä. Suoritustaso romahtaa, jos pää ei ole kunnossa, Button sanoi Any Given Monday -podcastissa.

Brown vihjasi myös ensimmäistä kertaa, että kauden 2023 loppuun jatkuva sopimus ei ehkä olekaan vedenpitävä.

– Daniel tuli talliin vahvassa asemassa, joten sopimus on hänelle suotuisa. Aina on olemassa pykäliä (joilla sopimuksen voi purkaa), Brown kertoi Skylle.

Samalla McLaren on tiivistänyt entisestään nuorten kuljettajien testiohjelmaansa. Esimerkiksi IndyCar-sarjassa loistavat nuori amerikkalainen Colton Herta ja meksikolainen Pato O’Ward ovat kumpikin osa ohjelmaa.

O’Ward ajaa McLarenin IndyCar-tallissa ja allekirjoitti ennen Indy 500 -kisaa uuden sopimuksen yhtiön kanssa.

Huippusuosittujen kuskien palkkaamiseen liittyisi myös merkittäviä kaupallisia hyötyjä, kun F1 kasvaa alati Pohjois-Amerikassa.