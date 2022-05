Sergio Pérez jatkaa Red Bullilla

Sergio Pérez ja Red Bull solmivat kaksivuotisen jatkosopimuksen.

F1-talli Red Bull ilmoitti tiistaina tiedotteessaan, että Sergio Pérez jatkaa tallissa myös tämän kauden jälkeen. Meksikolaiskuski on solminut tallin kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen.

Ilmoitus jatkosta tuli osuvaan aikaan, sillä Pérez nappasi viikonloppuna kauden ensimmäisen voittonsa Monacon GP:ssä.

– ”Checo” (Pérez) on tehnyt mahtavaa työtä liityttyään tiimiimme. Hän on todistanut kerta toisensa jälkeen olevansa mahtava joukkuepelaaja, minkä lisäksi hänen itseluottamuksensa on noussut ja hänestä on kehittynyt todellinen voimahahmo radalla, Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner hehkutti tiedotteessa.

– Tämä on ollut minulle uskomaton viikko, voitto Monacon GP:ssä on kaikkien kuskien unelma ja sen jälkeen julkistettiin jatkoni tallissa. Se tekee minusta uskomattoman onnellisen. Olen todella ylpeä, että olen tämän tiimin jäsen. Tunnen olevani kotona, kommentoi Pérez.

Meksikolainen hekumoi sopimuksellaan myös Twitterissä.

– Kiitos kaikille luottamuksesta ja siitä, että saan olla osa tätä perhettä kaksi vuotta lisää, hän ilakoi.

Pérez on 110 MM-pisteellään tämän kauden F1-sarjassa kolmantena. Viime kaudella hän keräsi 190 pistettä ja sijoittui sarjassa neljänneksi.

Sarjaa johtaa hallitseva mestari ja Pérezin tallikaveri Max Verstappen.