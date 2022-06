F1-talleilta hätähuuto rahasta – Günther Steinerilta tyly kuitti

Haasin pomo muistutti, että rahat pitää käyttää fiksusti.

Kokonaan uudet kilpa-autot ja F1:n kiristyvä kulukatto ovat osoittautumassa vaativaksi yhdistelmäksi monelle tallille.

Red Bullin pomo Christian Horner sanoi Espanjan GP:n yhteydessä, että iso osa talleista saattaa joutua jättämään useita kilpailuja väliin loppukaudesta, koska niiden kulut eivät yksinkertaisesti mahdu kulukaton alle.

Ferrarin Mattia Binotto sanoi Monacossa, että tallin on ”täysin mahdotonta” pysyä katon alla.

F1:n kulukatto tällä kaudella on 140 miljoonaa dollaria eli reilut 130 miljoonaa euroa.

McLarenin Andreas Seidl nosti esille inflaation ja nousseiden polttoainekustannusten vaikutukset. Suuret ja keskisuuret tallit toivovatkin helpotuksia kulukattoon muuttuneen maailmantilanteen vuoksi.

F1:n sääntöihin lukeutuu jo nyt viiden prosentin puskuri. Jos kulukaton ylittää alle viidellä prosentilla, lasketaan rike pieneksi, eikä siitä seuraa merkittävää rangaistusta.

Alfa Romeon, Haasin ja Alpinen johtajat puolestaan vastustavat kulukaton nostoa. Jokainen perustelee sillä, että inflaation suunnan kehitys oli nähtävissä jo ennen kauden alkua.

– Nyt on kiinni talleista, jos ne haluavat kehittää autoaan koko vuoden ja joutua sivuun neljästä kisasta, vai haluavatko he hidastaa kehitystahtia ja ajaa koko kauden, Alfa Romeon Fredric Vasseur kuittasi The Racen mukaan.

Haasin aina sanavalmis Günther Steiner esitteli ongelman toisen puolen: kaikilla ei ole sitäkään rahaa.

– Meidän ongelmamme ei ole kulukatto, vaan käteisbudjetti, koska meillä ei ole enempää, Steiner maalaili.

Steiner ei löytänyt paljoakaan sympatiaa suuria talleja kohtaan.

– Missä tahansa liiketoiminnassa on sopeuduttava, kun on rahaongelmia. Meidän pitää päästä kauden loppuun, koska se on homman nimi. Jos pitää tehdä asiat tietyllä tavalla, että pystyy ajamaan kauden viimeiset neljä kilpailua, niin sitten on tehtävä sillä tavalla.

Kulukatto hidastaa kehitystä, samaten kolarit. Mick Schumacher törmäili taas Monacossa, ja uuden auton rakentaminen tulee Haasille kalliiksi. Sekin syö kehitysresursseja.

– Ei ole hyvä juttu, että taas tuli iso kolari. Meidän täytyy katsoa, miten etenemme jatkossa.

Steiner sanoi samalla, että hän ei ala käskeä kuskejaan ajamaan varovaisemmin.