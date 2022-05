Kimi Räikkönen ja Robin-poika hurjastelivat kartingradalla Vantaalla – fanit haltioissaan

Kimi ja Robin Räikkönen poseerasivat Toni Vilanderin Instagram-kuvassa.

Eläköitynyt F1-kuljettaja Kimi Räikkönen kävi kokeilemassa kaasujalkansa raskautta kartingauton ratissa maanantaina Vantaalla. Menossa mukana olivat muiden muassa Räikkösen esikoispoika Robin sekä maailmanmestarin pitkäaikainen ystävä Toni Vilander.

Vilander julkaisi Instagram-tilillään lukuisia kuvia, jossa hän ja Kimi Räikkönen kiertävät rataa. 42-vuotiaan Räikkösen kartingautoa koristaa hänen ajovuosiltaan tuttu numero seitsemän.

Eräässä kuvassa hymyilee myös Robin, 7.

– Tätä me teemme. Hieno päivä, Vilander on kirjoittanut kuvatekstiin.

Kuvaan kommentoineet fanit ovat hurmiossa näkemästään.

– Mestarit Areenalla, yksi kommentti kuuluu.

– Upeita kuvia! Siistiä nähdä teidät porukassa, mites Robinin kyyti riitti? tiedustellaan.

– Mutta kuka ajoi parhaan kierrosajan? Kansa vaatii tietää, eräs kommentoija on lohkaissut.

Robin Räikkösen tiedetään harrastavan kartingia ainakin puolitosissaan.

Räikkösten perheen autourheilua jo Kimin lapsuudesta asti tukeneen Racing Service Jaatisen pomon Lasse Jaatisen mukaan Robinilla on viime aikoina ollut käytössä ajokki, jonka huippunopeus on noin 70 kilometriä tunnissa.

– Uskon, että Robinissa on ainesta. Robin kuuntelee ja on erittäin nopeasti oppiva. Uskon, että he pyrkivät satsaamaan paljon jossain lajissa. Karting voi olla laji, missä Robin on vahva. Sieltähän sitten noustaan ajoluokissa eteenpäin, jos intoa vain riittää, Jaatinen kertoi Ilta-Sanomille joulukuussa.

Kimi Räikkösellä on pitänyt lähipäivinä kiirettä. Entinen formulatähti oli sunnuntaina seuraamassa Leijonien voitokasta MM-finaalia. Hän sai Nokia-areenan yleisöltä huimaavat suosionosoitukset.