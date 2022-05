Ferrari petti Charles Leclercin Monacossa – ”Olin niin vihainen”

Charles Leclerc koki taas raskaan pettymyksen kotikisassaan.

Charles Leclerc tuntee Monacon kadut kuin omat taskunsa.

Yhtä tutuksi monacolaiselle ovat myös tulleet pettymykset kotiradallaan, jossa hän ei ollut aiemmin päässyt kertaakaan ruutulipulle.

Jos Leclerc, 24, on aiemmin tehnyt itse virheitä, niin nyt hän ajoi paitsi mestarillisen nopeasti myös täysin virheettömästi.

Virheen teki hänen tallinsa Ferrari, joka sähelsi varikkotaktiikan kanssa. Upeasti paalupaikalle autonsa täräyttänyt Leclerc menetti kisassa kärkipaikan ja voiton. Tuloksena oli todella karvas nelossija.

– Tämä on katastrofi. Voitto oli käsissämme. Meillä oli vauhtia ja kaikki, enkä ymmärrä päätöksiä, jotka tehtiin. Tarvitsen vastauksia. En voinut tehdä paljoakaan, Leclerc sanoi F1-sarjan haastattelussa.

Leclerc ei haastatteluhetkellä ollut vielä puhunut tallinsa kanssa päivän möhläyksistä.

Ei edes kisan aikana, kun kisa oli keskeytettynä Mick Schumacherin rajun ulosajon takia.

– Käytin tauot rauhoittaakseni itseäni, koska olin niin vihainen, Leclerc ilmoitti.

Charles Leclercin voitto valui käsistä varikolla.

Leclerc on seitsemänä kisaviikonloppuna ajanut paalupaikalle jo viidesti, mutta voittoja hänellä on vain kaksi. Imolassa hän pyörähti ja oli maalissa kuudes, Barcelonassa auto petti kärkipaikalta. Nyt Monacossa meni taas paljon pisteitä kankkulan kaivoon.

MM-sarjassa kaikki on auki. Max Verstappenin kaula Leclerciin on yhdeksän pinnaa (125-116). Sergio Perez hönkii niskaan 110 pisteen saldollaan. Vaikka meksikolainen on ylittänyt odotukset ja ajanut loistavan alkukauden, hän on lähtökohtaisesti Red Bullilla Verstappenin tukimies.

Legendaarisen Monacon GP:n voitto oli Perezille uran kolmas ykköstila F1-sarjassa.

Red Bullin sisäisen asetelman takia on vaikea nähdä, että Perezistä, 32, tulisi maailmanmestaria. Mutta voitto ruhtinaskunnan kaduilla on todella kova juttu, jota häneltä ei viedä koskaan pois.

– Unelma kävi toteen. Tämä on rata, jolla ajamisesta ja voittamisesta sitä unelmoi, Perez sanoi.

– Tämä on ihan uskomatonta ja valtava päivä minulle. Ajoin Pedro Rodriguezin kypärävärityksellä tänään. Olen varma, että jossain tuolla hän on superylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan tässä lajissa.

Sergio Perez tuuletti voittoa Monacossa.

Perez nousi voitollaan edesmenneen meksikolaislegendan Rodriguezin edelle maan historian menestyneimmäksi F1-kuskiksi voitoin 3–2.