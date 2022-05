F1-tuomio: Sergio Perezin sanat Mervi Kalliolle toteutuivat – Mercedeksellä nähty tyly vallanvaihdos

IS:n F1-tuomiossa puidaan viihdyttävän Monacon GP:n tapahtumia.

IS syväruotii F1-tuomiossa Monacon GP:n puhuttavimmat aiheet.

Tuomiossa ovat mukana Tommi Koivunen, Tatu Myllykoski ja Nico Hartikainen.

Tommi Koivunen

Tähti

Charles Leclerc kävi aiheesta kuumana ja vaati selityksiä talliltaan. Monacolainen teki työnsä täydellisesti läpi viikonlopun, mutta voitto suli nelossijaksi. Pallo putosi Ferrarilta. Leclerc pääsi ensi kertaa kotikisassaan maaliin, mutta se ei varmasti lohduta pätkääkään.

Puheenaihe

Käsillä on herkullinen kausi. Sergio Perez on ajanut todella hyvän alkukauden ja ollut yllättävän lähellä Max Verstappenia. Red Bullin ja Ferrarin välillä nähdään hieno kamppailu, joka ei ole ainoastaan kahden kärkikuskin välinen. Juuri nyt tuntuu siltä, että Ferrari häviää omiin mokiinsa. Pisteitä on jo mennyt roskiin aivan liikaa.

Moka

Jatketaan alkukaudelta tutuilla teemoilla. Tv-ohjaus oli taas surkeaa, tilanteita jäi paljon näyttämättä. Kun kisa pääsi käyntiin, seiniä nuolivat ”yllättäen” ensimmäisinä miljardöörien pojat Lance Stroll ja Nicholas Latifi.

Nicholas Latifilla oli paljon vaikeuksia Monacon katuradalla.

Päänahka

Fernando Alonso tuli ensimmäistä kertaa koko kauden aikana maaliin ennen tallitoveriaan Esteban Oconia. Espanjalaisella on alkukaudesta ollut valtavasti huonoa tuuria. Pisteissä Ocon johtaa 30–10, mutta ei kannata yllättyä, jos kauden lopulla vanha mestari on edellä.

Yllätys

George Russellin viikonloppu oli aika harmaa, eikä hänestä juuri puhuttu. Britti voitti maanmiehensä Lewis Hamiltonin kuudetta kertaa putkeen – ja ajoi taas viiden parhaan joukkoon! Russell on ainoa kuski, joka on joka kisassa ollut kärkiviisikossa. Se on kova suoritus tämän vuoden Mersulla.

Tatu Myllykoski

Tähti

Viikonlopun ruhtinas Sergio Perez vakuutti Viaplayn Mervi Kallion haastattelussa lauantaina, että hänellä on Red Bullin siunaus voittaa Monacossa. Edellisviikonloppuna tallimääräyksen uhriksi joutunut meksikolainen sai mahdollisuutensa ja käytti sen. Hänen suorituksessaan oli mestarimaista eleettömyyttä.

Sergio Perez on noussut jo 25 pisteen päässä MM-sarjaa johtavasta Max Verstappenista.

Puheenaihe

Ferrarin Charles Leclerciä käy jo sääliksi. Sympaattisen monacolaisen voittounelma mureni Ferrarin onnettomaan kisataktiikkaan. Eteenpäin on silti menty: sunnuntai oli ensimmäinen kerta, kun Leclerc kaasutteli ruutulipulle kotikisassaan. Ylivoimainen MM-johto on sulanut nyt jo takaa-ajoksi.

Moka

McLarenin Daniel Ricciardon tuska ei helpota. Taas tuli julma selkäsauna tallikaveri Lando Norrisilta. Varikkojen ex-ilopillerin nykyolemuksesta tulee mieleen surullinen klovni. Kuinka kauan Zak Brown ja kumppanit enää jaksavat katsoa australialaisen taaperrusta?

Daniel Ricciardo on kerännyt vasta 11 pistettä. Tallikaveri Lando Norrisilla niitä on 39.

Päänahka

Nuori alfauros George Russell kellisti mestari Lewis Hamiltonin jo kuudennen kerran peräkkäin. Russellin kyvyt tulivat ilmi jo Williamsilla, mutta tuskin kukaan osasi odottaa nähdyn kaltaista dominanssia. Kai sen voi jo kysyä: onko Hamiltonin, 37, valtakausi nyt virallisesti päättynyt?

Yllätys

On yllättävää, ettei Valtteri Bottaksen viime viikonloppuna julkaisemaa peppukuvaa unohdettu vieläkään. Kun kisan alku myöhästyi sateen vuoksi, some alkoi täyttyä mitä kekseliäimmistä Bottaksen pylly sateessa -meemeistä. Moni Instagram-kuuluisuus lienee kateellinen nastolalaisen saamasta huomiosta.

Nico Hartikainen

Tähti

Charles Leclerc oli viikonlopun paras kuski. Ei tehnyt yhtäkään virhettä, mutta jäi palkintokorokkeen ulkopuolelle tallimokan takia. Olisi ilman sitä ajanut historialliseen voittoon kotikisassaan. Voittoon ajaneelle Sergio Perezille kunniamaininta!

Charles Leclerc keskusteli Ferrarin tallipäällikön Mattia Binotton kanssa sunnuntaina Monacossa.

Puheenaihe

Miten nopeasti sinisiä lippuja (väisty kierroksella ohittavan tieltä) tulisi noudattaa? Molemmat Ferrarit jäivät kisassa tärkeällä ulostulokierroksellaan Williamsin taakse kymmeniksi sekunneiksi. Kisan lopussa Nicholas Latifi ja Guanyu Zhou väistivät kärkinelikkoa hyvin eri tavoin – Zhou nopeasti ja Latifi hitaasti. Fian pitäisi ottaa järeä linja, jota noudatetaan rangaistuksen uhalla.

Moka

Ferrari toisti sunnuntaina harvinaisen tempun Monacossa eli hävisi kisan vaikka valtasi eturivin! Auto ja kuskit ovat erinomaisia, mutta Maranellossa olisi syytä alkaa miettiä muutoksia strategeihin. Italialaiset heittivät häikäisevällä tavalla roskiin todennäköisen kaksoisvoiton. Tällaisilla virheillä hävitään tallimestaruus.

Päänahka

Pierre Gasly jäi aika-ajoissa peräti kuuden sijan päähän tallikaveristaan Yuki Tsunodasta, mutta kisassa roolit vaihtuivat. Ranskalainen vaihtoi ensimmäisenä välikelin renkaat alle, ja nousi sen ansiosta komeasti kuusi sijaa. Maalissa 11:s, joten ansaittu pistesija oli lähellä. Loistava sunnuntai parin pettymyksen jälkeen.

Pierre Gasly vauhdissa Monacon sateessa sunnuntaina.

Yllätys

Keskustelu Monacon paikasta F1-kalenterissa ihmetyttää vuosi vuodelta. Se ei ole kisana kovinkaan hyvä (saman voi sanoa monesta muustakin radasta), mutta aika-ajoissa Monaco on lyömätön. Missä muualla kuskit ajavat koko kierroksen aivan riskirajoilla? Niinpä. Videot Monacosta näyttävät, miten poikkeuksellisen taitavia, lahjakkaita ja rohkeita F1-kuskit ovat.