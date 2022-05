Lewis Hamilton sai pikkutuhman yllätyksen Valtteri Bottakselta – brittimestari latasi perään rohkean lupauksen

Valtteri Bottas antoi ex-tallitoverilleen lahjan.

F1-tähdet Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton eivät ole enää tallikavereita, mutta kaksikon välinen ystävyys vaikuttaa kukoistavan kilparatojen ulkopuolella.

Bottas julkaisi taannoin Instagram-tilillään kuvan, jossa hän pulikoi purossa ilman rihman kiertämää ja kyseinen kuva nousi jättihitiksi ja täydelliseksi hyväntekeväisyyskohteeksi. Fanit ostivat lyhyen ajan myynnissä ollutta kuvaa lähes 50 000 euron edestä. Tuotot lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen.

Bottas oli järjestänyt entiselle Mercedes-tallikaverilleen yllätyksen.

Kaverukset nauttivat olostaan jahdilla ennen viikonloppuna ajettavaa Monacon GP:tä, ja Bottas lätkäisi Hamiltonille taulun itsestään.

– Kuulin, että tykkäsit kuvastani, joten säästin sinulle yhden kappaleen. Voit laittaa sen kotiisi tai minne haluat. Vain pieni lahja, Bottas virnuili ojentaessaan nimikirjoitetun taulun moninkertaiselle maailmanmestarille.

Silminnähden iloinen Hamilton otti taulun avosylin vastaan ja ryhtyi vitsailemaan suomalaiskuskin kanssa.

– Mitä sinä oikein teet? Missä tämä on otettu, Hamilton hihittää.

Kuvan otettiin pyöräretkellä Coloradon Aspenissa. Mukana olivat Bottaksen kumppani Tiffany Cromwell ja valokuvaaja Paul Ripke.

– Taidan laittaa tarran itsestäni tähän, brittikiituri osoittaa kohtaa Bottaksen vieressä.

Lopuksi Hamilton tekee rohkean lupauksen.

– Ensi kerralla Coloradossa minä esittelen takamustani, toistan temppusi ja lähetän sinulle kuvan, Hamilton räkättää seurueen säestämänä.

Bottas on ollut Alfa Romeon ratin takana hyvässä vauhdissa tällä kaudella. Bottas on kuljettajien MM-pisteissä kahdeksannella sijalla. Hamiltonin ja Mercedeksen alkukausi on ollut oikukas. Hamilton on kuljettajien tilastossa kuudentena.

Monacon GP ajetaan tulevana sunnuntaina.