F1-sarjaa uhkaa karu ongelma – tallit voivat joutua jättämään useita kisoja väliin

Talleilta uhkaa jäädä useita GP-kisoja väliin, sanoo F1-pomo.

F1-tallien pitää kenties jättää kisoja väliin sarjan pysyäkseen sääntöjen määräämissä budjettirajoissa. Näin väittää Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner.

Hornerin, 48, mukaan budjettirajaa pitää säätää, koska muuten sääntöä rikotaan tai tallit eivät pysty viemään kautta läpi suunnitellun kilpailuohjelman mukaisesti.

Tallien rahankäyttö on noussut viime aikoina entistäkin suuremmaksi puheenaiheeksi F1:ssä inflaation ja logististen kustannuksien nousun takia.

F1-sarjan nokkamiehiin kuuluva Ross Brawn, 67, on aiemmin antanut ymmärtää, että asiaan puututaan.

Autosport-lehden mukaan budjettikatoksi on nyt ilmoitettu 140 miljoonaa dollaria vuodessa plus 1,2 miljoonaa dollaria 22. kisaan. Tallien kesken on ollut eripuraa siitä, pitäisikö rajoja säätää vai ei.

Red Bullin Hornerin kanta vaikuttaa selvältä.

– Noin seitsemän tallia ei pääsisi kauden neljään viime kilpailuun. Tämä on vallitseva näkemys varikkoalueella, Horner väitti Autosport-lehden mukaan.

– Tässä ei ole kyse pelkästään isoista talleista, myös keskikastin tallit todella kamppailevat tämän kanssa ja inflatorinen tilanne voi pahentua vuoden toisella puoliskolla, Horner selvitti.