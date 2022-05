Valtteri Bottas saa maireat kehut maailmanmestarilta –Carlos Sainzille kovaa kritiikkiä: ”Ei ole Leclercin tasolla”

Jacques Villeneuve jakoi risuja ja ruusuja.

F1:n maailmanmestaruuden 1997 voittanut Jacques Villeneuve on vaikuttunut Mercedekseltä Alfa Romeolle siirtyneen Valtteri Bottaksen otteista.

– Valtteri Bottas on ollut minulle yksi kauden yllätyksistä. Hän on rento, eikä ota paineita, ja esiintyy hyvin. Hän tuo mieleeni Heinz-Harald Frentzenin tai Giancarlo Fisichellan, jotka myös kukoistivat siirryttyään huipputalleista pienempiin talleihin. Myöhemmin he näyttivät, että olivat yhä valmiita huipulle, Villeneuve kirjoitti formule1.nl-sivuille tekemässään kolumnissa.

Bottas on ajanut pisteille viidesti tämän kauden kuudessa osakilpailussa.

Ferrarin Carlos Sainz sen sijaan saa sapiskaa Villeneuvelta. Espanjalainen on kuuden osakilpailun jälkeen 39 pistettä tallikaveriaan Charles Leclerciä jäljessä.

– Sainz tekee tällä hetkellä liikaa virheitä. Hän ei selvästikään ole Leclercin tasolla. Hänen täytyy ajaa koko ajan aivan äärirajoilla pysyäkseen Charlesin kyydissä. Niin ei pitäisi käydä autolla, jolla voi voittaa kisoja ja mestaruuden, Villeneuve sanoi.

Hänen mielestään Sainzin jääminen viime kisassa neljänneksi Mercedeksen George Russellin taakse tarkoitti huonoa päivää.

Carlos Sainzin kausi ei ole mennyt täysin putkeen.

Sainz myöntää ongelmat planetf1:n mukaan.

– Minulla on vaikeuksia päästä parhaimpaani. Vaikka on vaikeuksia, niin en ole valtavan kaukana. Hommat voivat muuttua jo viikonloppuna, kunhan pääsen jyvälle siitä, miten autoa pitää ajaa tarkalleen oikein ja miten saan säädöt mieleisikseni, espanjalaiskuski sanoi.

Leclerc on voittanut tällä kaudella kaksi osakilpailua, Red Bullin Max Verstappen on ajanut ykköseksi neljässä muussa.

Verstappen johtaa MM-sarjaa neljän pisteen erolla Leclerciin.

MM-sarja jatkuu viikonloppuna Leclercin kotimaisemissa Monacossa.