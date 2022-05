Jysäyttääkö Valtteri Bottas jättipotin Monacon GP:stä? Näin sanoo asiantuntija

Onko Valtteri Bottaksella mahdollisuus jättiyllätykseen maineikkaassa Monacon GP:ssä?

F1-sarjassa ajetaan seuraavaksi maineikas Monacon GP. Loistostaan tuttu perinteikäs kilpailu kaasutellaan sunnuntaina.

Valtteri Bottas, 32, ja hänen edustamansa Alfa Romeo -talli ovat esittäneet lupauksia herättäviä otteita alkukaudesta. MM-pisteissä Bottas on kahdeksantena ja viime kilpailussa, Espanjan GP:ssä suomalaiskuljettaja oli kuudes. Paremmilla taktisilla kisavalinnoilla Bottas olisi voinut yltää Espanjan kilpailun tulosluettelossa korkeammallekin.

Alkukausi on sujunut Bottakselta ja Alfa Romeolta pirteästi. Ilta-Sanomien asiantuntija Ossi Oikarinen, mitä Bottakselta on lupa odottaa Monacon ahtaalla katuradalla?

– Seitsemäs sija on realismia. Kaikki seitsemännestä sijasta ylöspäin on hänelle bonusta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kärkitallien vauhtiin on vaikeaa päästä.

– Toki Monaco on sellainen rata, jolla hyvä kuljettaja voi paikata tilannetta jonkin verran ranteella. Lopullinen paikka ei ole täysin kiinni pelkästään auton kilpailukyvystä, Oikarinen sanoo.

Ilmoille on heitelty näkemyksiä siitä, että Monacon kaltaisella radalla Bottaksella olisi mahdollisuus napata jopa jättipotti. Se voisi hänen tapauksessaan tarkoittaa esimerkiksi paikkaa palkintopallilla.

Onko Monacon kilpailussa joku sellainen erityispiirre, jonka voisi katsoa Bottaksen ja Alfa Romeon eduksi?

– Ehdottomasti. Bottaksen kokemus on sellainen asia, joka voi olla hänen puolellaan. Kyseessä on rata, joka paranee jatkuvasti viikonlopun edetessä (renkaista tarttuu kumia asfaltin pintaan ja yleisesti ottaen rata puhdistuu liasta, eli pito paranee).

– Kuljettajan yleinen itseluottamus ja luotto autoon on oikeastaan suurin juttu. Auton säädöistä voi löytyä jonkin verran lisävauhtia, mutta suurin vauhtilisä löytyy kuljettajan luotosta ja siitä, että hän pystyy ottamaan järkeviä riskejä. Eli sellaisia riskejä, että pystyy ajamaan lujaa, muttei osu kaiteisiin.

Uskotko mainittuun jättipottiin?

– Paikka palkintopallilla on mahdollinen, mutta se vaatisi muiden virheitä tai teknisiä ongelmia. Se olisi jättiyllätys, jos kaikki kärkitallien kuskit ajaisivat maaliin, mutta Bottas pystyisi siitä huolimatta nappaamaan paikan palkintopallilla.

Valtteri Bottas vauhdissa Espanjan GP:ssä.

Uuden sukupolven F1-autot menevät nyt ensi kertaa Monacon radalle. Onko näköpiirissä joitain teknisiä ongelmia tietyillä talleilla tai yleisesti ottaen?

– Ehdottomasti. Jäähdytys voi olla ongelma, jos tulee kuuma viikonloppu. Nyt ei sääennusteen perusteella näyttäisi tulevan kuuma viikonloppu, mutta jos tulee, niin jäähdytys on aina Monacossa hankalaa.

– Jos on ollut jo aiemmin ongelmia moottorin tai jarrujen jäähdytyksen kanssa, niin ne saattavat korostua Monacossa.

Onko joitain tiettyjä talleja, joille edellä mainittu voisi olla erityinen ongelma?

– Ei voi suoranaisesti sanoa. Mutta jos ajatellaan, että Alpine-tallilla on jo neljäs kone menossa ja Aston Martin toi uuden päivityspaketin autoon, eikä sitä ole vielä saatu täysin toimimaan, niin kyllä sieltä kuitenkin potentiaalisia kärsijöitä löytyy.

Lue lisää: Valtteri Bottakselle sataa hurjaa ylistystä – sivustolta komea kunnianosoitus

Aika-ajon merkitystä ei voi Monacon ahtaalla katuradalla liikaa korostaa. Monacon aika-ajossa korostuu etenkin kaksi asiaa. Hullunrohkea yrittäminen tai muu ajovirhe vie kuljettajan äkkiä rataa reunustaviin kaiteisiin. Se hajottaa auton ja pilaa aika-ajon.

Toisaalta Monacossa olisi äärimmäisen tärkeää onnistua aika-ajossa ja napata hyvä lähtöpaikka, koska kilpailussa ohittaminen on katuradan profiilin takia todella hankalaa.

– Bottakselle sijat 5–6 voisivat olla aika-ajossa aika lailla sitä maksimia. Siitä ylöspäin on jo sitten aika iso yllätys, Oikarinen pohdiskelee.

Nähdäänkö Monacon tämän vuoden kilpailussa ylipäätään ohituksia kilvanajotilanteissa?

– Muutamia nähdään. Tunnelin jälkeiseen jarrutukseen pystyy ohituksia tekemään näillä uusillakin autoilla. Riippuu ihan siitä, että missä DRS avataan, ja tunnelissa on ehkä helpompi seurata näillä autoilla kuin oli aiempina vuosina.

– Jos autoissa on riittävästi vauhtieroa esimerkiksi renkaiden kuluneisuuden takia, niin sitten siellä pystytään muutamia ohituksia tekemään. Mutta on ihan päivänselvä juttu, ettei Monaco mikään ohitusjuhla ikinä ole, Oikarinen toteaa.

Niin kuin sanottu, Alfa Romeon meno on vaikuttanut pirteältä alkukaudesta. Ossi Oikarinen, mitä voit sanoa tallin kuljettajakaksikon Valtteri Bottas–Zhou Guanyu ansioista auton kilpailukyvyn kehittämisessä ja yleisesti kuskiparin dynamiikasta?

– Valtteri vie ykköskuljettajana tallin kehitystyötä eteenpäin. Zhou on F1:ssä vasta ensimmäistä kauttaan, joten hänellä on paljon opittavaa.

– Mielestäni Alfan kehitystyö on ollut hyvää. Bottas on erittäin kokenut ja hänen mielipiteeseensä voidaan nojata. Hän on tuonut lähes kaikki Alfan pisteet, mutta kaiken kaikkiaan tallin kauden aloitus on ollut erinomainen, kun ottaa huomioon, että millä tulostasolla talli on aiemmin ollut.