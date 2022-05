Sebastian Vettelin laukku varastettiin Barcelonassa – tähti keksi nerokkaan keinon jäljittää varkaita

Sebastian Vettel joutui varkauden uhriksi Barcelonassa.

Aston Martinin F1-kuski Sebastian Vettel ryhtyi hetkeksi rikosetsivän hommiin Espanjan GP:n jälkeen. Nelinkertaisen maailmanmestarin laukku varastettiin hotellin edustalta Barcelonassa, ja mies ryhtyi jäljittämään sitä puhelimensa avulla.

Vettel, 34, lähti seuraamaan laukussa olleita kuulokkeitaan, jotka hän pystyi paikantamaan puhelimellaan. BBC kertoo saksalaisen ottaneen skootterin alleen ja lähteneen jäljittämään rosvoja.

Onni ei kuitenkaan ollut myöden. Vettel löysi kuulokkeensa, mutta ei laukkua tai varkaita. Rosvot olivat nimittäin varautuneet jäljitysmahdollisuuteen ja nakanneet kuulokkeet ulos laukusta.

– Sebastian Vettelin laukku varastettiin Barcelonassa tänä aamuna. Hän yritti löytää sitä käyttämällä iPhoneaan laukussa olleiden kuulokkeiden jäljittämiseen, mutta kun hän paikansi kuulokkeensa, hän löysi ne hylättyinä, eikä siten onnistunut löytämään varastettua laukkuaan, Aston Martinin tiedottaja kommentoi vyyhtiä maanantaina.

BBC:n mukaan Vettel teki poliisille rikosilmoituksen.

Vettelin ja Aston Martinin alkukausi on ollut vaikea. Talli on kerännyt tähän mennessä vaivaiset kuusi pistettä, joista Vettel on napsinut neljä ja Lance Stroll kaksi.

Espanjassa Vettel jäi sijalle 11. ja siten ensimmäisenä ulos pisteiltä.

Seuraava mahdollisuus pistepussin kartuttamiseen tulee kuitenkin jo ensi viikonloppuna, jolloin ajetaan Monacon GP.