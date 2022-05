Kiihkeä sananvaihto herätti epäilyt – mitä Max Verstappenin autolle tehtiin juuri ennen kisaa? Ferrarin pomolta tyhjentävä lausunto

Max Verstappenin auton polttoaineen lämpötila oli kriittisellä tasolla.

Ennen Espanjan GP:n lähtöä F1-varikko ihmetteli kahden kuskin tilannetta: Alpha Taurin Pierre Gasly ja Red Bullin Max Verstappen viipyivät pilttuussa reilusti muita pidempään.

The Race -sivuston mukaan Verstappen ja Gasly olivat vaarassa joutua aloittamaan kilpailun varikolta. Red Bullin haastajat epäilivät sivuston mukaan, että Red Bullilla oli vaikeuksia saada Verstappenin autoon laitettu polttoaine sallittuun lämpötilaan.

Näin kävi Aston Martinille edellisessä osakilpailussa Miamissa. Autot joutuivat aloittamaan kisan varikolta.

Liian kylmäksi viilennetty polttoaine on kiellettyä. Polttoaineen sallittu lämpötila mitataan aina kisapaikan sen hetken lämpötilan mukaan.

Polttoaine ei saa olla enempää kuin 10 celciusastetta viileämpää kuin paikallinen lämpötila. Barcelonassa lämpöä oli 35 celciusastetta, eli menovesi olisi saanut olla matalimmillaan 25 astetta lämmintä.

Lämpötilaero on merkittävä, sillä polttoaineen antama suorituskyky on sitä parempi, mitä matalampi sen lämpötila on.

Gasly ja Verstappen olivat kumpikin reilusti myöhässä ulkona varikolta matkalla kohti lähtöruudukkoa. Lisäksi heillä kesti poikkeuksellisen kauan ryhmittyä omaan ruutuunsa. Tämä nosti epäilyt siitä, että kuskit yrittivät yhä nostaa autojensa polttoaineen lämpötilaa.

Silminnäkijät todistivat kiivaan sananvaihdon pääsuoralla, johon ottivat osaa kansainvälisen autoliiton Fian tekninen delegaatti Jo Bauer, kisatuomari Tim Goss ja Red Bullin päämekaanikko Paul Monaghan.

Fian tarkkailijat kertoivat, että Verstappenin auton polttoaineen lämpötila oli sen reaaliaikaisen seurannan perusteella sallitussa lämmössä varikolta lähtemisen jälkeen.

Epäilivätkö haastajat Red Bullin selvinneen kepulikonstein radalle? Ferrarin tallipomo Mattia Binotto vastasi tavalla, joka jätti paljon tulkinnanvaraa.

– Voisin kuvitella, että se (hidas radalletulo) johtui polttoaineen lämpötilasta. Sen pitäisi olla koko ajan oikeassa lämpötilahaarukassa, eikä vain silloin, kun lähtee varikolta. Voin vain luottaa Fiaan, Binotto sanoi.

– On vaikea ymmärtää, että he ehkä lämmittivät bensaa, koska se ei selittäisi... kuten sanoin, sen pitäisi olla koko ajan sallituissa rajoissa. Voin vain luottaa päättäjiin ja olen aika varma, että he ovat tyytyväisiä. He tarkistivat asian. Ja ehkä tämä ei ole oikea selitys, heiltä pitää kysyä, Binotto pyöritteli.

Verstappen toipui varhaisesta ajovirheestä ja DRS-ongelmista selvään voittoon sen jälkeen kun Ferrarin Charles Leclerc joutui keskeyttämään. Gasly oli 13:s.