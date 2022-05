F1-tuomio: Max Verstappenin sanat paljastivat tylyn totuuden tallikaverista – tämä mies on kuin yläkoulun rehtori

IS:n raati käy läpi Espanjan F1-osakilpailun tapahtumat.

Kataloniassa Barcelonan lähistöllä ajettiin poikkeuksellisen kiinnostava Espanjan GP sunnuntaina. Max Verstappen ja Sergio Perez veivät Red Bullille kaksoisvoiton. George Russell oli Mercedeksellä kolmas, Alfa Romeon Valtteri Bottas kuudes.

Kisatapahtumia ruotivat Ilta-Sanomien raatilaiset: toimittajat Nico Hartikainen, Olli Kivioja ja Joonas Kuisma.

Nico Hartikainen

Tähti

Lewis Hamilton on aloittanut kauden harvinaisen epäonnekkaasti, mutta Barcelonasta tuli kauden toistaiseksi paras suoritus. Ilman avauskierroksen osumaa ja lopun teknistä murhetta Hamilton olisi ollut tallikaverinsa George Russellin edellä. Voitti ansaitusti päivän kuljettaja -faniäänestyksen.

Puheenaihe

Esteban Ocon on ajanut tutkan alla loistavan alkukauden. Ranskalainen on yltänyt vain kolmesti aika-ajojen päätösosioon, mutta kisapäivänä hän on ajanut pisteille viidesti! MM-pisteitä on kasassa 30, joka riittää sijaan yhdeksän. Tällä tahdilla viidettä F1-kauttaan ajava Ocon on monen tallin kiikarissa keskikesän jälkeen.

Esteban Oconilla kulkee.

Moka

Haasin hyvää aika-ajoa seurasi surkea sunnuntai, josta talli voi vain syyttää itseään. Molemmat kuskit pysähtyivät vain kahdesti: Mick Schumacher ajoi maaliin 36 kierrosta vanhoilla mediumeilla, Kevin Magnussen puolestaan 37 kierrosta ajetuilla hardeilla. Ei näin.

Päänahka

Verstappen näytti taas Sergio Perezille kaapin paikan. Meksikolaiselle ei annettu sunnuntaina edes mahdollisuutta ajaa voitosta tai taistella tallikaverinsa kanssa. Perez on kuin Mercedes-vuosien Bottas – erinomainen kakkoskuski eli ”mahtava tiimikaveri”, kuten Verstappen asian ilmaisi kisan päätteeksi. Auts!

Yllätys

Tekniset murheet ovat piinanneet lähes jokaista tallia alkukauden aikana. Barcelonassa varman voiton menetti Charles Leclerc, jonka autosta katosivat tehot kierroksella 27. Keskeytyksen takia Max Verstappen ja Red Bull, joilla on ollut murheita useammassa kisassa, johtavat nyt MM-sarjaa. Ratkeaako MM-sarja tänä vuonna auton luotettavuuteen?

Charles Leclerc koki karmean pettymyksen.

Olli Kivioja

Tähti

Kun kausi oli vanhentunut kolme kisaa, Max Verstappen oli jäänyt Charles Leclercistä jo 46 pistettä, ja hätäisimmät painelivat paniikkinappulaa. Kolmen perättäisen voiton jälkeen Verstappen johtaa nyt MM-sarjaa. Sunnuntain esitys oli alun huolimattomuusvirheen jälkeen eleetön ja vakaa – sellainen, joita maailmanmestareilta on totuttu näkemään.

Puheenaihe

Fian puheenjohtajan Mohammed ben Sulaymenin työ on välillä kuin yläkoulun rehtorilla. Yksi ei suostu riisumaan nenärengasta, toinen ajelee skootterilla ilman kypärää ja pukee kalsarit päällysvaatteiden päälle. Tällä kertaa mestarikaartista ”reksin puhutteluun” joutui F1-tuomareita tylysti haukkunut Fernando Alonso.

Moka

Carlos Sainzin alkukausi on ollut kamala. Tällä kertaa espanjalainen mokasi ensin lähtönsä ja ajoi sitten omin päin ulos ilman ilmeistä syytä. Tulosliuskaan lopulta päätynyt neljäs sija on jopa imarteleva. Viime kauden mainioiden otteiden jälkeen toistuvat kyykkäykset hämmentävät. Jotain tarttis tehdä.

Päänahka

George Russell on raapinut alkukaudesta kaiken irti vauhtiaan etsineestä Mersusta. Tilastot ovat vakuuttavat: joka kisassa viiden joukkoon, kahdesti palkintopallille, MM-pisteissä Hamiltonia pataan 74–46. Espanjan kolmannessa sijassa pisteenä iin päällä oli vielä upea kaksintaistelu Verstappenin kanssa.

George Russell (vas.) on ottanut niskalenkin Lewis Hamiltonista.

Yllätys

Siinähän tapahtui! Barcelonassa on vuosien varrella ajeltu turhan usein kiltisti jonossa lähdöstä ruutulipulle. Tällä kertaa kärjen järjestys vaihtui tiuhaan. Huippukuskien yllättävät ajovirheet ja tekniset ongelmat toivat kisaan sähköä, ja mahtuipa sekaan muutama oikein mallikas ohituskin.

Joonas Kuisma

Tähti

Mercedes on palannut. Surkeasti kautensa aloittanut tiimi teki autoonsa päivityksiä Espanjan GP:tä varten ja nyt vaikuttaa siltä, että W13 alkaa viimein lunastaa odotuksia. Tallipomo Toto Wolffin mukaan Lewis Hamilton oli kisamitassa jopa nopeampi kuin Verstappen ja Ferrarikin taipui Mersun vauhdille. Kolmas talli ilmoittautuu voittotaistoon!

Puheenaihe

Aston Martin saapui Barcelonaan tutun näköisin autoin. Sanotaanko vaikka näin, että talli oli vahvasti inspiroitunut Red Bullin aerodynaamisista ratkaisuista. Aina sama talli! Aston Martinin edeltäjä Racing Point joutui jo vaikeuksiin kopioituaan Mercedestä. Kansainvälinen autoliitto ei tällä kertaa jakanut rangaistuksia, mutta perästä varmasti kuuluu. MM-pisteitä uusi aeropaketti ei tuonut.

Uusi Aston Martin näyttää kovin tutulta.

Moka

Kuudes sija ja keskikastin tallien paras sijoitus oli Valtteri Bottakselta hyvä tulos, mutta olisiko suomalaisella ollut vielä enemmän otettavaa? Bottas ajoi kisassa parhaimmillaan jopa kolmantena, mutta kun takana tulleet pysähtyivät kerran useammin varikolle, Bottas kärsi huonommista renkaista. Hän otti jälleen kerran myös surkean lähdön.

Valtteri Bottas sijoittui taas hienosti.

Päänahka

Japanilainen pippurimylly Yuki Tsunoda oli 10:s ja sai yhden MM-pisteen. AlphaTaurin toinen kuljettaja Pierre Gasly oli 13:s. AlphaTauri on ollut heikko tällä kaudella, mutta Tsunoda on kerännyt tallitoveriaan enemmän pisteitä ja osoittanut toisella kaudellaan kuuluvansa kuninkuusluokkaan.

Yllätys

MM-sarjan lauantaipussilla eli Alpinen tallilla oli taas vaiheeksi hyvä päivä. Kotiyleisönsä edessä kaahannut Fernando Alonso nousi komeasti viimeisestä ruudusta MM-pisteille yhdeksänneksi. Esteban Ocon nosti itseään kisan aikana viisi sijaa ja oli seitsemäs. Huonoista lähtökohdista kelpo saalis.