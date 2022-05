F1-varikolla hieraistiin silmiä – tämä muodonmuutos johti kohuun: ”Nämä kaikki on kopioitu”

Aston Martinin uusittu autoversio muistuttaa suuresti Red Bullin konseptia.

F1-sarjan alkukauden floppeihin lukeutuva Aston Martin on ilmestynyt estradille täysin uudella ilmeellä.

Torstaina Barcelonan F1-varikolta levisi kuvia, joissa näkyi tallin auton uusi päivitysversio.

Puheet ”vihreästä Red Bullista” alkoivat heti – niin paljon auto muistuttaa MM-sarjan kärkikamppailussa olevan energiajuomajätin ykköstiimin kilpuria.

– Valokuvien perusteella kyseessä on ihan 1:1 kopio. Kun katsoo sivuponttoonien muotoa ja miten jäähdytysilman poistoaukot on tehty, niin nämä kaikki on kopioitu, Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen toteaa.

– Katteiden muoto on kopioitu myös niin pitkälle kuin saattaa. Eri voimanlähteet vähän vaikeuttavat sitä.

Aston Martin käyttää Mercedeksen myllyjä, Red Bullin konehuoneessa jylisee sen oma Red Bull Powertrain – eli Honda.

Aston Martin oli kopiointikohun keskellä jo kaudella 2020. Silloin se esitteli uutena autonaan luomuksen, joka muistutti todella paljon Mercedeksen vuoden 2019 mestariautoa.

Miljardööri Lawrence Strollin omistama, tuolloin Racing Pointina tunnettu tiimi sai valmistajien sarjassa 15 MM-pisteen rangaistuksen.

Tuolloin Racing Point väitti kopioineensa auton puhtaasti valokuvista.

Lance Stroll kuvattuna Racing Pointin ohjaksissa Abu Dhabissa 2020.

Miten on asian laita nyt? Red Bullin aerodynamiikkapomo Dan Fallowsin siirrosta kerrottiin 25. heinäkuuta viime kesänä.

Uudessa pestissään Aston Martinilla hän aloitti reilu kuukausi sitten, huhtikuun alussa. Tässä ajassa ei näin merkittävää päivitystä tehdä autoon.

– Paljon aikaisemmassa vaiheessa on lähdetty liikenteeseen, Oikarinen arvioi.

Huhtikuun siirtoonsa asti Fallows on ollut Red Bullin työntekijä niin sanotulla gardening leavella.

Puutarhavapaa tarkoittaa siirtymäaikaa, jonka aikana toiseen F1-talliin siirtyvä työntekijä saa vielä palkkaa vanhalta työnantajaltaan. Tämän irtisanomisajan aikana ei saa vielä tehdä töitä uudelle tallilleen.

Aston Martinin kisakuskit ovat omistajan poika Lance Stroll (kuvassa edellä) ja nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel.

Näin yritetään turvata tuoreimpien salaisuuksien siirtymistä uudelle työnantajalle.

– Eri tiimit hoitavat niitä vähän eri tavalla. Toisissa tiimeissä on pakko käydä vielä vanhalla työnantajalla tekemässä erillisessä tilassa jotain ihan muita tehtäviä, Oikarinen taustoittaa.

– Ferrarin puutarhalomalla on suunniteltu jotain (Italian) olympiakomitean juttuja, Oikarinen hymähtää.

”Pinkki Mercedes” toi kaudella 2020 Racing Pointille erinomaisia kuten paalupaikan Turkissa ja voiton Sakhirissa. Valmistajien sarjassa talli oli neljäs – ja olisi ollut kolmas ilman 15 pisteen rangaistustaan.

Sittemmin käyrä on ollut laskeva.

– Toistaako historiaa nyt itseään? Silloin meni vähän aikaa hienosti, mutta kun ei ymmärretty, mitä kopioitiin, alkoi pudotus.

Oikarinen sanoo, että toista tallia kopioitaessa ollaan aina takaa-ajajia. Toinen on 3–4 kuukautta edellä.

– Kun laitetaan aeropuolen kaverit vain kopioimaan, niin ei se ruoki kehitystyötä.

Oikarinen muistuttaa, että yksi kaveri, Dan Fallows, ei ole kaikki kaikessa, vaikka hän pystyykin tekemään paljon ja neuvomaan osastoaan.

– Kopiointi on vähän kuin märkä rätti kasvoille kavereille, joiden pitäisi olla innovoimassa.

– Kieli poskessa voidaan sanoa, että ehkä Aston Martinin kannattaisi ottaa sponsorikseen vielä joku kopiointifirma. Tarra autoon, ja ehkä he säästäisivät samalla toimistokuluissakin.

Aston Martin on ennen Espanjan GP-viikonloppua MM-sarjassa viimeistä edellisenä eli yhdeksäntenä. Saldo neljän kisaviikonlopun jälkeen on kuusi MM-pinnaa.