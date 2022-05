Kova ennustus Valtteri Bottaksesta – F1-asiantuntijan mukaan suomalaisella on nyt iskun paikka

McLarenin lyöminen saattaa olla pitkän kauden mittaan liian kova pala purtavaksi, mutta Alfa Romeo on silti loistoasemissa.

Alfa Romeo odottaa hyvää viikonloppua Kataloniassa. Sveitsiläisitalialainen talli on aloittanut kauden vauhdikkaasti: 31 MM-pistettä ja viides sija valmistajien sarjassa.

Alfa tuo viikonloppuna Barcelonassa ajettavaan kilpailuun mittavia päivityksiä autoonsa.

Valtteri Bottas on kerännyt pisteistä 30 ja saa ensimmäisenä uuden päivityspaketin autoonsa. Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen painottaa, että tallilla on nyt todellinen iskun paikka.

– Kyllä nyt nähdään tasonnosto, kun he tuovat päivityspaketin Barcelonaan. Siinä on ainakin uusi etusiipi ja pohja autoon. Sen pitäisi nostaa Valtterin suorituskykyä paljonkin, Oikarinen arvioi.

Viime kaudet tuskailleelle Alfalle alkukausi on ollut mannaa taivaalta, vaikka matkalle on mahtunut mutkiakin. Pistesaalis voisi olla vielä reilumpi ilman teknisiä ongelmia ja ajovirheitä.

Suuri kysymys Alfan kohdalla on, että miten korkealle talli voi MM-sarjassa yltää. Tällä hetkellä se on tiiviissä keskikastissa McLarenin ja Alpinen kanssa, eivätkä Alpha Tauri ja Haas ole vauhdissa hirmuisen kaukana.

– Jos kaikki menee kohdalleen, Alfa Romeo voi olla jopa MM-vitonen.

Ossi Oikarinen uskoo, että Alfa Romeo on Barcelonassa hyvässä vauhdissa.

Entä McLaren? Onnistuisiko jopa perinteikkään brittitallin lyöminen? Sen suhteen Oikarinen on skeptisempi.

– Pitää muistaa, että McLarenilla oli vaikea alkukausi, mutta he ovat parantaneet paljon. Heillä on hienoinen etulyöntiasema. Autona McLaren on hieman nopeampi. Kuskien suhteen he ovat tasaisempia.

Bottaksen tallikaverin Guanyu Zhou on kerännyt vain yhden MM-pisteen. McLarenilla Lando Norris on vastannut valtaosasta tallin 46 MM-pisteen saaliista, mutta konkari Daniel Ricciardo on vaikeuksistaan huolimatta silti Zhouta iskukykyisempi. Se tuo edun McLarenille.

Voisiko Bottas lyödä Norrisin mies miestä vastaan MM-sarjassa?

– Norrisin lyöminen on kova homma Valtterille – ei helppoa, mutta mahdollista. Iso kysymys on, pystyykö Alfa pitämään hyvän alkukauden vireen yllä. Pitkän kauden mittaan se on vaikea temppu.

Entä asetelma lähtöjärjestyksen kärkipäässä?

Ferrarin ja Charles Leclercin riemumarssina alkanut kausi on kääntynyt hiljalleen Red Bullin ja Max Verstappenin suuntaan.

Verstappen on voittanut tällä kaudella kaikki ne osakilpailut, joissa hän on pystynyt ajamaan maaliin saakka. Ferrarin on määrä vastata Red Bullin nopeuteen tuomalla Alfan tapaan isompi päivitys Barcelonaan.

– Kaksi asiaa pitää muistaa. Ensinnäkin se, miten hyvin auto sopii radalle eli suosiiko se enemmän Ferraria kuin Red Bullia. Toiseksi miten kehityspaketti näkyy nopeudessa – se on arvailua tällä hetkellä. Ferrari tietää, miten paljon nopeampi heidän autonsa on nyt, mutta eivät sitä, miten paljon Red Bullin kehitystyö nopeuttaa vastavuoroisesti heidän autoaan.

Leclercin tallikaveri Carlos Sainz ajaa kotikilpailunsa ja haluaa varmasti näyttää. Oikarinen muistuttaa samalla, että Verstappenin tallikaverilla Sergio Perezillä on alla hyviä ajoja – kakkosmiehet nousevat kilpailussa suureen arvoon.