Kommentti: Valtteri Bottaksesta tuli yhtäkkiä Suomen kiinnostavin urheilija, joka elää kuin rocktähti – katso vaikka tätä videota

Kaukana ovat päivät, joina Valtteri Bottas mökötti harmaana Kimi Räikkösen varjossa, kirjoittaa IS Urheilun Joonas Kuisma.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas on puhjennut kukkaan ja sitä on ilo katsella. Bottaksen, 32, julkisuuskuva on muuttunut päälaelleen. Hänestä on tullut Suomen kiinnostavin urheilija nopeammassa ajassa kuin Alfa Romeon C42-auto kiertää Monacon katuradan.

Vielä viime kaudella Bottasta pidettiin tylsänä, harmaana ja jurona Lewis Hamiltonin aisankannattajana ja siipimiehenä Mercedeksellä. Kun nastolalaista vertasi englantilaiseen supertähteen tai Suomen suosituimpaan urheilijaan, mystilliseen raikulipoikaan Kimi Räikköseen, Bottakselle jäi vain ihan kivasti ajelevan jees-miehen rooli.

Hänen tehtävänään oli tehdä, mitä tallipomo Toto Wolff käski ja varmistella Mersulle valmistajien MM-sarjan voittoja. Jos Hamiltonille piti antaa tilaa, sitähän annettiin vaikka oman voiton kustannuksella.

Sitten Räikkönen lopetti uransa ja Bottas siirtyi Jäämiehen tilalle Alfa Romeolle. Hän otti itselleen tallin ykköskuskin paikan ja alkoi johtaa sveitsiläistiimiä. Hän pääsi pois Mercedeksen painekattilasta, eikä hänen tarvinnut enää verrata itseään kaikkien aikojen parhaaseen F1-kuskiin eli Hamiltoniin.

Hän julkaisi Suplassa sarjan podcasthaastatteluja, joissa hän teki eräänlaisen elämänsä ja uransa välitilinpäätöksen, jossa ei vältellyt vaikeitakaan aiheita.

Kaiken tämän jälkeen Bottas näyttää vapautuneen, rentoutuneen ja löytäneen nautinnon sekä ilon elämäänsä. Hän elää kuin rocktähti. Katsokaa vaikka alla olevaa videota.

Videon on kuvannut julkkisvalokuvaaja Paul Ripke, jonka kanssa Bottas ja F1-kuskin naisystävä Tiffany Cromwell viettivät viime viikkoina aikaa. Videolla Bottas tekee ennen Miamin GP:tä niitä asioita, joista hänet nykyisin tunnetaan: nautiskelee kahvista, ajaa nopealla polkupyörällä pitkin uutta katurataa ja siemailee olutta auringonlaskussa veneellä.

Miamin GP.n jälkeen Bottas, Cromwell ja Ripke lomailivat Yhdysvaltojen Aspenissa. Reissu päätyi lopulta kansainväliseksi viihdeuutiseksi, kun suomalaismies pulahti alasti vuoristopuroon uimaan. Samalla reissulla Bottas tapasi myös maantiepyöräilyn suurimman antisankarin, Lance Armstrongin, joka kehui niin suomalaisen pyöräilyvauhtia kuin kaljanjuontikestävyyttäkin.

Bottas on alkanut näyttää persoonallisuuttaan avoimesti julkisuuteen ja se on alkanut kiinnostaa yleisöä. Hän tarjoaa suomalaisille ja ulkomaisille faneille nyt mahdollisuuden tirkistellä rahan, vauhdin ja tyylin maailmaa. Juuri sitä monet ovat janonneet formulasankareiltaan jo Keke Rosbergin ajoista lähtien.

Vapautuminen ja elämästä nauttiminen näkyy myös radalla. Viiden osakilpailun jälkeen Bottas on kuljettajien MM-sarjassa lähes sensaatiomaisesti kahdeksantena, vain kuuden pisteen päässä seitsenkertaisesta maailmanmestarista Hamiltonista.