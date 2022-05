Valtteri Bottakselta kysyttiin, onko taistelu kuskikomeettaa vastaan henkilökohtaista – näin Suomen F1-tähti vastasi

Valtteri Bottas vakuuttaa jahtaavansa vain MM-pisteitä.

Suomen F1-tähden Valtteri Bottaksen tie Mercedeksellä nousi pystyyn viime kauden päätteeksi.

Bottaksen paikan maailmanmestaritallissa nappasi britti George Russell, jonka kanssa Bottas otti näyttävästi yhteen Imolan radalla viime kaudella.

Bottas ja tuolloin Williamsilla ajanut Russell ajoivat kovavauhtisen kolarin. Sen jälkeen hurjistunut Russell marssi Bottaksen luokse ja löi tätä kypärään.

Nykyisin Alfa Romeolla ajava Bottas, 32, ja Russell, 24, ovat vääntäneet tiukasti MM-pisteistä myös tällä kaudella.

Miamin osakilpailussa Bottas oli kisan loppuvaiheessa Russellin ja tämän tallitoverin Lewis Hamiltonin edellä, kunnes teki jarrutusvirheen ja Mersut livahtivat ohi.

Italiassa Imolan radalla ajetussa Emilia Romagnan GP:ssä Bottas jahtasi puolestaan pitkään Russelia, mutta joutui lopulta taipumaan kamppailussa nelossijasta.

Bottakselta kysyttiin Miamin kisan jälkeen, onko taistelu Russellia vastaan henkilökohtaista.

– Ei ole. Taistelemme MM-pisteistä, Bottas vastasi RacingNews365:n mukaan.

– Jahtaamme pisteitä ja yritämme vain käyttää jokaisen tilaisuuden hyväksemme parantaaksemme sijoitustamme.

Bottas sanoi Emilia Romagnan kisassa huomanneensa, että saavuttaa Russellia muutaman kymmenyksen per kierros. Se motivoi häntä jatkamaan jahtia.

– Mutta tavoitteena ei ollut ihminen, vaan pisteet.

Russell on ollut yksi tämän kauden yllättäjistä F1-sarjassa. Hän on kerännyt 59 pistettä ja on MM-taistossa neljäntenä, kaksi sijaa tallitoveriaan Hamiltonia ylempänä.

Bottas on MM-sarjan kahdeksannella sijalla. Hänellä on kasassa 30 pinnaa.