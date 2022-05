Valtteri Bottaksen alaston takapuoli villitsee taas maailmalla – F1-tähti sai pikkutuhman lempinimen

Valtteri Bottas julkaisi kuvan, jossa ui yhdysvaltalaisessa purossa ilman rihman kiertämää.

F1-kuski Valtteri Bottaksen keskiviikkoinen alastonkuva on herättänyt suurta huomiota sosiaalisessa mediassa maailmalla. Bottas julkaisi kuvan, jossa hän ui vaatteitta purossa Aspenissa Yhdysvalloissa.

Bottaksen kuvassa näkyvä paljas takamus on villinnyt somen sketsimestareita urotekoihin. Esimerkiksi Bottaksen ex-tallin Mercedeksen sometiimi jakoi kuvamuokkauksen, jossa pyllyn kohdalla on persikkaemoji ja entinen tallitoveri Lewis Hamilton kököttää vieressä vilkuttaen hymyillen.

Toisessa versiossa mukana olivat myös George Russell ja Fernando Alonso. Russellin pää oli asemoitu Bottaksen perän päälle, jolloin vaikutelma on sellainen kuin Russell taiteentuntijan tavoin ihailisi suomalaista mieskauneutta imien itseensä jokaisen esteettisen piirteen. Russell korvasi Bottaksen Mercedeksellä viime kauden jälkeen.

Eräs twiittaaja sanoi, että hän on nähnyt Bottaksen takapuolen useammin kuin omansa. Tällä hän, oletettavasti, viittasi siihen, että suomalaiskuskin takapuoli vilahti viime vuonna Netflixin Formula 1: Drive to Survive -dokumenttisarjassa. Tuolloin Bottasta kuvattiin saunassa ilkosillaan ja suomalaisille tuttu rento suhde alastomuuteen nousi otsikoihin maailmalla.

Lue lisää: Kaiken nähnyt F1-toimittaja häkeltyi nähtyään Valtteri Bottaksen paljaan takapuolen tv-sarjassa –”En saa sitä mielestäni”

Bottaksesta on alkanut levitä somen syövereissä lempinimi ”Bottass” eli vapaasti suomennettuna esimerkiksi ”Pers-Bottas”. Alfa Romeon F1-tähti vaikuttaa ottaneen ilon irti lempinimestään ja somehuomiostaan.

Puropulahduksen ikuistanut julkkisvalokuvaaja Paul Ripke on näet asettanut valokuvasta tehtyjä julisteita vuorokauden ajaksi myyntiin verkkokaupassaan hintaan 10,77 euroa. 77 on Bottaksen kuskinumero. Myynnissä olevan julisteen nimi on ”Bottass”.

Kaikki tuotot ohjataan Bottaksen valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.

Bottaksen paljaan hanurin huomioi myös Yhdysvaltojen viihdemediajätti TMZ.