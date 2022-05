Valtteri Bottas julkaisi alastonkuvan – Tiffany Cromwell innostui: ”Persikkainen”

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell viettävät aikaa Yhdysvalloissa.

Valtteri Bottas ajoi sunnuntaina seitsemänneksi Miamin GP:ssä. Vaikka seuraava osakilpailu ajetaan parin viikon päästä jälleen Euroopassa, Bottas jäi mielitiettynsä Tiffany Cromwellin kanssa viettämään väliviikkoa Yhdysvaltoihin.

Pariskunta on julkaissut somessa kuvia komeista maisemista Coloradosta, missä he ovat tehneet pyörälenkkejä. Mukana menossa on myös tunnettu valokuvaaja Paul Ripke.

Bottaksen tuoreimmassa päivityksessä vilautetaan myös paljasta pintaa. Siinä Alfa Romeon kuljettaja on itse pulahtanut koskeen viilentymään, kenties kesken raskaan pyörälenkin.

Cromwell ja Ripke ovat rientäneet nopeasti kommentoimaan Bottaksen kuvaa.

– Persikkainen, Cromwell hehkuttaa ihastusta uhkuvien emojien kera.

Cromwellin käyttämä englanninkielinen sana ”peachy” voi tosin sanakirjan mukaan merkitä myös ihastusta kuvaavaa huudahdusta.

BottaksEN osalta sunnuntaina ajettu Miamin F1-kisa oli kaksijakoinen. Hän oli pitkään viidentenä lähellä jättionnistumista, mutta joutui ajovirheen seurauksena päästämään kaksi Mercedes-kuskia edelleen.

F1-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan 20.–22.5. Espanjassa.