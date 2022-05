Mercedes kohautti poikkeuksellisella F1-ratkaisulla – nyt talli saattaa heittää sen romukoppaan: ”Siellä saamme vastauksia”

Mercedeksen ongelmat pomppimisen kanssa eivät ota hellittääkseen.

Valtaosa F1-talleista on kärsinyt autojen pomppimisesta kovassa suoravauhdissa tällä kaudella. Maaefektin käyttöönotto on aiheuttanut saman ilmiön, jota nähtiin autoissa 1980-luvun alussa.

Perinteisten kärkitallien joukossa pahimmin ongelmasta on kärsinyt Mercedes. Talli on yrittänyt etsiä ratkaisua ongelmaan monin tavoin, mutta viides ja kuudes sija kaukana Red Bullista ja Ferrarista Miamissa osoittivat, että ratkaisua ei ole vielä löytynyt.

Seuraavaksi ajettava Barcelonan GP on vedenjakaja brittitallille. Tallipomo Toto Wolff valoi uskoa ryhmäänsä Autosportin haastattelussa ja sanoi, että sen jälkeen pitää alkaa tehdä isompia ratkaisuja sen suhteen, mihin suuntaan autoa viedään.

Yksi mahdollisista muutoksista liittyy auton sivuponttoneihin. Helmikuussa Barcelonassa – jossa Mercedeksen vauhti oli aivan testien parhaimmistoa – Mercedes ajatti autoa, jossa oli hyvin tavanomaisen näköinen sivuponttoniratkaisu.

Asiantuntijat sen sijaan kohisivat, kun Mercedes saapui Bahrainin testeihin vahvasti erinäköisellä autolla, jonka huomiota herättävin kohta oli liki olemattomat sivuponttonit.

Lue lisää: Tv-lähetyksestä syntyi kohu – kaikkien tuntema F1-kasvo lataa kipeän tunnustuksen: ”Ette tiedäkään, kuinka paljon inhoan”

Lue lisää: Valtteri Bottakselle murskakritiikkiä ulkomailta: ”Ala-arvoista” – Hamiltonille ja Russellille sen sijaan kehuja

Sikäli kun erikoisista sivuponttoneista olisi tallille iloa, niin vielä niistä ei ole saatu parasta irti. Autosportin mukaan on mahdollista, että jos tallin vaikeudet jatkuvat Barcelonassa, sitten ”nolla-ponttonien” tilalle on keksittävä jotain muuta.

– Mikään ei ole mahdotonta, mutta uskon väkemme tekemiin ratkaisuihin. He ovat ennenkin suunnitelleet mestariautoja. Silti Barcelona on ehdottomasti paikka, jossa meillä on mahdollisuus verrata helmikuussa näkemäämme nykytilanteeseen, Wolff sanoi.

Mercedeksen pitää saada vastauksia siihen, miksi vauhti heikkeni niin paljon suhteessa muihin Bahrainissa esiteltyjen muutosten jälkeen. Onko se kiinni omasta autosta, vai kehittyivätkö muut vain paljon enemmän.

Autosportin mukaan tallin sivuponttoniratkaisu on saattanut aiheuttaa odottamattomia heijastusvaikutuksia muualle autoon. Esimerkiksi auton pohja on paljon laajemmin näkyvillä. Se lisää auton pomppimista.

– Kun kävelee varikolla niin huomaa, että automme reunat ovat paljon laajemmin näkyvillä kuin muilla. Siinä meidän konseptimme eroaa muista. Barcelonassa nähty automme on paperilla selvästi hitaampi, mutta meidän on selvitettävä, miten saamme nykyautosta paremmin ajettavan kuljettajillemme.

Wolffin mukaan talli on sitoutunut nykykonseptiin. Silmät ovat silti auki sille, mitä verrokkidata kertoo Barcelonassa.

– Meidän on ymmärrettävä ensin, että missä menimme vikaan, ennen kuin voimme tehdä muutoksia. Saamme vastauksia Barcelonassa, koska siellä meillä on aitoa korrelaatiota. Sitten voimme katsoa peiliin ja kysyä, että oliko ratkaisumme oikea vai väärä.