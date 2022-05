Valtteri Bottas paljastaa syyn Miamin F1-kisan kohtalokkaalle virheelleen

Valtteri Bottas oli saada mojovan pistepotin Miamista.

Alfa Romeon F1-tallin kuljettajaässä Valtteri Bottas oli kiinni sensaatiomaisessa viidennessä sijassa Miamin F1-kisassa, kunnes kymmenisen kierrosta ennen maalia radalle tullut turva-auto muutti voimasuhteita.

Bottaksen takana ajaneista Mercedes-kuljettajista George Russell sai alleen tuoreet renkaat, joilla hän kurvaili viidenneksi.

Russell ohitti loppukierrosten taistossa Lewis Hamiltonin, joka pääsi Russellin kanssa Bottaksen ohi seitsemän kierrosta ennen maalia suomalaisen ajovirheen takia.

Bottas myönsi ajaneensa seinään, koska hänen keskittymisensä herpaantui takana ajaneiden Mercedesten kaksintaistelusta.

– Kun Russell oli ohittamassa Hamiltonia, niin seurasin sitä tilannetta sivupeileistä. He olivat päässeet jo hyvin lähelle ja ajattelin, että minun pitää ehkä puolustautua. Sitten jarrutin sadasosan liian myöhään, Bottas ruoti Motorsportin mukaan.

– Missasin mutkan apexin, jouduin likaiselle puolelle ja vaikka ajoin hiljaa, niin törmäsin kaiteeseen. Onneksi mitään ei mennyt rikki, Bottas selitti.

Lewis Hamilton hiillosti Valtteri Bottasta.

Viimeisistä kierroksista oli ennen Bottaksen ajovirhettä kehkeytymässä hurja taistelu useista sijoista. Max Verstappen ja Charles Leclerc kisasivat voitosta ja Sergio Perez ja Carlos Sainz Jr. kolmannesta sijasta.

Bottaksen tehtävänä oli pitää takanaan entinen tallikaveri Hamilton ja suomalaisen Mersun kakkosistuimelta syrjäyttänyt Russell.

– En näe mitään syytä, miksi en olisi pystynyt taistelemaan vastaan. Oli hyvä nähdä, että kisavauhtimme on todella lähellä Mercedeksen vauhtia. Oli epäonnista, että Russell sai uudet renkaat turva-auton takia, mutta tällaista se on. Seitsemäskin sija on hyvä, Bottas sanoi.

Viiden kilpailun jälkeen Bottas on formula ykkösten MM-sarjassa kahdeksantena. Suomalainen on kerännyt 30 pistettä.

F1-sarjassa on väliviikko, jonka jälkeen Euroopassa ajetaan kaksi kisaa putkeen, ensin Barcelonassa ja sitten Monacossa.