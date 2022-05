Lewis Hamilton kävi vihaisen keskustelun tiimiradiossa – jatkoi Mercedeksen talliväen läksyttämistä F1-kisan jälkeen

Lewis Hamiltonille annettiin mahdollisuus päättää itse rengastaktiikastaan turva-auton aikana. Se ei käynyt mestarikuskin järkeen.

Mercedeksen F1-kuljettaja Lewis Hamilton ajoi tasaisen varman kilpailun Miamissa sunnuntaina.

Kuudes sija oli silti britille varmasti pettymys, sillä hän joutui taipumaan tallikaverilleen George Russellille, joka oli aika-ajoista lähtien ollut selvästi seitsenkertaista maailmanmestaria hitaampi.

Russell kuitenkin ohitti Hamiltonin kisan loppupuolella, koska hyötyi turva-auton tulosta radalle Lando Norrisin ja Pierre Gaslyn kolarin jälkeen.

Russell pääsi tuolloin renkaanvaihtoon, mutta oman stoppinsa jo aiemmin tehnyt Hamilton ei tullut enää uudelleen varikolle.

Hamilton oli kisan aikana vihainen, sillä hän piti tallinsa taktiikkaa ja ohjeistusta turva-auton aikana heikkona. Britti moitti kisan aikana tiimiradiossa, että taktiikka kävi hänelle kalliiksi.

Kisan jälkeen Hamilton selitti, että hänelle ei annettu riittävää tilannekuvaa, ja tilanne oli sekava. Tallin johto jätti renkaanvaihdossa käymisen britin omaksi valinnaksi. Kuski itse ei sitä ymmärtänyt.

– Kun turva-auto tulee radalle, minulla ei ole mitään käsitystä siitä, mikä muiden kuskien tilanne on tai missä he ovat. Joten kun talli sanoi, että minä saan päättää, niin sanoin, ettei minulla ole riittävää informaatiota päätöksen tekemiseksi. He antoivat minulle valinnan, enkä ymmärrä sitä. Se on valitettavaa, Hamilton ihmetteli.

Hamilton korosti samalla, että tallin oli tärkeää saada pisteitä, ja että hyvä luotettavuus on tärkeää.

– Olen innoissani siitä, että tulemme jossain kohtaa ottamaan askeleen eteenpäin. Vielä se ei ole tapahtunut.