F1-tuomio: Tv-lähetyksessä uskomaton farssi – miten tämä on mahdollista?

Ilta-Sanomien F1-tuomio ruotii Miamin GP-viikonlopun tapahtumat.

Kilpailutapahtumia perkaamassa ovat toimittajat Tommi Koivunen, Nico Hartikainen ja Viljami Kalmari.

Tommi Koivunen

Tähti

Max Verstappen. Kauden alussa näytti, että Ferrari on suursuosikki mestariksi, mutta Verstappen on enää 19 pisteen päässä Charles Leclercistä MM-sarjassa. Ja ennen kaikkea: Verstappen on voittanut kaikki kolme kisaa, jotka hän on päässyt maaliin. Kunniamaininta Alex Albonille, joka nappasi taas Williamsilla pisteen.

Puheenaihe

Rata sai monentapaisia moitteita, mutta periaatteessa Miamiin oli mielestäni rakennettu ihan persoonallinen rata. Kapea syheröosuus toi luonnetta, joka muistutti jotain IndyCar-katuratoja. Meininki Miamissa näytti kokonaisuutena hienolta, ja on huimaa, miten F1 on Liberty Median aikana valloittanut USA:n.

Moka

Martin Brundle ja moni muu kovan linjan F1-hahmo ei tunnu nauttivan siitä, kun lähtöruudukko pullistelee heille tuntemattomia kuuluisuuksia. Entinen F1-kuski, ansioitunut tv-kasvo Brundle tuntui vetävän jopa tarkoituksella läskiksi, kun hän muun muassa meni kyselemään somehahmo Gianluca Vacchilta, kuka tämä oikein on. Se tuntui oivalta näpäytykseltä, mutta NBA-lupaus Paolo Bancheron sekoittaminen NFL:n supertähteen Patrick Mahomesiin oli kiistatta noloa – etenkin, kun oltiin USA:ssa.

Päänahka

George Russell oli jälleen Lewis Hamiltonia onnekkaampi, ja oikea-aikainen turva-auto avitti Russellin taas lopputuloksissa seitsenkertaisen maailmanmestarin edelle. Russell on MM-sarjassa neljäntenä. Ero Hamiltoniin on mojovat 26 pistettä. Kaikki merkit viittaavat välien kiristymiseen.

George Russell nousi viidenneksi Miamissa. Lewis Hamilton oli kuudes.

Yllätys

Tv-ohjaaja oli pahasti kuutamolla jo aika-ajoista lähtien. Aika-ajojen loppuhetkillä jäi monien kuskien viimeiset kierrokset ja aikavertailu näkemättä, kun keskityttiin katselemaan jo kierroksensa mokanneen Verstappenin ajelua. Kisa ei ollut tapahtumarikkain, mutta ohjaaja ei tehnyt sille oikeutta. Moni kamppailu ohitettiin täysin, uusinnat olivat puutteellisia, kesken taistelun siirryttiin kuvaamaan yleisöä... Aivan farssi. Miten tällainen on mahdollista?

Lue lisää: George Russell otti kantaa Valtteri Bottaksen mokaan

Nico Hartikainen

Tähti

Ei voi muuta sanoa kuin Max Verstappen. Heti ensimmäisen mutkan ohitus Sainzista oli upea. Kärkeen päästyään ajoi täydellisen kisan eikä hätiköinyt edes turva-auton tultua radalle.

Puheenaihe

Mihin katosi McLarenin vauhti? Kauden heikosti aloittanut, mutta kahteen viime kisaan vauhdin löytänyt brittitalli oli viikonlopun heikoimpia suorittajia. Kummankaan kuskin vauhti ei ollut mitenkään riittävä pistesijoihin, vaikka Norris lähti kahdeksannesta ruudusta.

Moka

Pierre Gaslyn huolimattomuus rikkinäisen autonsa kanssa johti turva-autoepisodiin, kun radalle palannut ranskalainen osui yhteen Lando Norrisin kanssa. Vähän turha tilanne Gaslylta, joka tarvitsee tänä vuonna taas huippunäyttöjä, jos haluaa edetä urallaan. Molempien kisa oli onneksi jo pilalla ennen osumaa.

Päänahka

Alfa Romeo on MM-sarjan neljänneksi paras talli. Tällä hetkellä McLaren on vielä pisteissä edellä, mutta jos Valtteri Bottaksella olisi kokeneempi tallikaveri rinnalla, tilanne olisi jo toinen. Guanyu Zhou on kyllä hyvän kauden, mutta kokeneempi kaveri olisi varmasti saanut parit pistesijat enemmän taskuunsa. Bottas on viikonlopusta toiseen todistanut olevansa kauden parhaita kuljettajia.

Yllätys

Miamissa nähtiin yksi kauden spektaakkeleista: Satoja uutisotsikoita valesatamasta ja ökyhintaisista tarjoilusta, 240 000 myytyä lippua ja läjäpäin julkkiksia. Netflix-sarja teki F1:stä jälleen mediaseksikkään lajin, josta Liberty Media puristaa nyt kaiken irti onnistuneesti. Ja olihan itse kisakin ihan hyvä, vaikka rata ei ole kuskien suosikki.

Katsomot pullistelivat kansaa.

Viljami Kalmari

Tähti

Maltti oli valttia Miamissa. George Russellin rengastaktiikka onnistui täydellisesti, kun hän pääsi käymään varikolla turva-auton aikana kisan loppupuolella. Lando Norrisin ja Pierre Gaslyn kolari oli hänelle kuin taivaan lahja. Russell kipusi yhteensä seitsemän sijoitusta kärkitallien kantaan.

Puheenaihe

Red Bullin luotettavuusongelmat nostivat taas päätään, kun Sergio Perez rähjäsi tiimiradiossa jäävänsä Carlos Sainzista yhtäkkiä sekuntikaupalla yhden suoran aikana. Ongelma saatiin korjattua suhteellisen nopeasti, mutta taistelu Sainzin kanssa vesittyi kuitenkin vian myötä. Red Bullilla saadaan hikoilla kisasta toiseen toden teolla, vaikka nopeutta riittääkin yllin kyllin.

Moka

Valtteri Bottas joutui nöyrtymään yhtä aikaa sekä Lewis Hamiltonille että George Russellille, kun hän teki virheen Mercedes-kaksikon kärkkyessä aivan takapuskurissa kiinni. Todella harmittava virhe, varsinkin, kun se sattui juuri rakkaan ex-tallin nenän alla.

Päänahka

Mick Schumacher oli kukistamassa komealla tavalla tallikaverinsa Kevin Magnussenin, ennen kuin hänen etusiipensä lähti Sebastian Vettelin matkaan viimeisillä kierroksilla. Schumacher osoitti todella lupaavaa vauhtia, ja kahden MM-pisteen menettäminen riipaisee varmasti syvältä. Oppi-isä Vettel ei hänkään takuulla olisi halunnut viedä juuri Schumacherin pisteitä.

Mick Schumacher munasi pistesijan kisan loppuhetkillä.

Yllätys

McLaren näytti jo selättäneen pahimmat ongelmansa, kun Lando Norris kaasutti Italian Emilia-Romagnassa palkintokorokkeelle. Nousujohteinen kausi otti kuitenkin uuden sukelluksen pohjamutiin Miamissa. Norrisin kisa päättyi yhden renkaan köyhempänä, ja ainoastaan Ricciardon törmääminen tuohon renkaaseen olisi tehnyt illasta synkemmän. Eikä se törmäys kaukana ollut.