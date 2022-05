Valtteri Bottas on eri mieltä puhuttaneesta radasta kuin muut F1-kuskit

Sergio Perezin mielestä Miamin F1-radan pinta on vitsi.

Valtteri Bottas on tykännyt ajaa Miamissa. Muut eivät.

Osa Formula 1:n MM-sarjan kuljettajista pettyi rajusti kauden viidennen kilpailun uuteen rataan Miamissa Floridassa. Tylyimmän tuomion radasta antoi Red Bullin meksikolainen kuljettaja Sergio Perez.

– Radan pinta on vitsi, Perez harmitteli brittiläiselle Autosportille.

Ajajia huolestuttaa se, ettei radalla ole pitoa kuin parhaalla ajolinjalla, johon on tarttunut renkaista kumia harjoituksissa ja aika-ajossa. Se tekee ohittamisen tavallista vaikeammaksi.

– Kilpailusta tulee vaikea. Näissä oloissa ohittaminen edellyttää edellä ajavan virhettä, Perez ennusti.

Alpinen veteraanikuljettajan Fernando Alonson mielestä rata ei täytä F1-sarjan vaatimuksia. McLarenin Lando Norris oli varovaisempi ja tyytyi sanomaan, ettei rata ole "tarpeeksi hyvä".

Aika-ajossa viidenneksi yltänyt Alfa Romeo -tallin ykköskuljettaja Valtteri Bottas tarkasteli asiaa muita valoisammin.

– On vain yksi linja, jossa on pitoa. Etkä halua olla poissa linjalta, joten on totta, että se tuo haasteensa, mutta se myös lisää jännittävyyttä, Bottas sanoi.

MM-sarjan viides kilpailu alkaa Miamissa Yhdysvalloissa kello 22.30 Suomen aikaa. Ferrarin Charles Leclerc lähtee kilpailuun paalupaikalta. Muut Bottaksen edestä starttaavat kuljettajat ovat Leclercin tallitoveri Carlos Sainz, Red Bullin maailmanmestari Max Verstappen ja Perez.