Maailmanmestarin paitavalinta F1-varikolla kohautti – muistutti juhlayleisöä karmivasta tulevaisuudesta

Sebastian Vettel otti kantaa Miamin F1-kisan alla.

Formula ykkösen nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel kohahdutti paitavalinnallaan Miamin F1-kisan alla.

Saksalainen Vettel, 34, esiintyi varikolla ja kisan avajaisjuhlissa, jossa oli kuva snorkkelilla pinnan alla hengittävästä F1-kuskista ja teksti Miami 2060 1st Grand Prix under water – act now or swim later (Miami 2060 1. Grand Prix veden alla – toimi nyt tai ui myöhemmin).

Sebastian Vettel ajaa Miamissa kauden kolmannen F1-kisansa. Hän ei koronatartunnan vuoksi pystynyt osallistumaan kahteen avauskilpailuun.

Viesti muistutti ilmaston lämpenemisen myötä nousevasta merenpinnasta. Atlantin rannalla sijaitseva Miami on vaarassa, sillä miljoonakaupunki on rakennettu tasaiselle maalle.

Aston Martin -kuski Vettelin tempaus sai runsaasti huomiota kansainvälisessä lehdistössä. Esimerkiksi Australian Fox Sports otsikoi ”omia polkuja kulkevan F1-tähden valinneen viiltävän kriittisen asun”.

Muut F1-kuskit esiintyivät varikolla ja juhlissa talliensa virallisissa sponsorilogoin varustetuissa vaatteissa.

Vettel on ennenkin ottanut rohkeasti kantaa asuvalinnoillaan. Huhtikuussa Emilia Romagnan kisassa hän käytti kypärää, johon oli maalattu Ukrainan lipun väriset raidat ja teksti No War (Ei sotaa).

Sebastian Vettel vastusti sotaa Imolan radalla.

Unkarissa, Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa Vettel on puolestaan käyttänyt seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavaa sateenkaarisymbolia.