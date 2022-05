Miamin F1-kisan tekoallas ja feikkiranta joutuivat pilkan kohteiksi – suora vastaus kritiikkiin: ”He katsoivat kuin olisin hullu”

Miamin F1-kisan johtaja kertoo, että järjestäjät tietävät, mihin ovat ryhtyneet.

F1-sarja rantautuu Miamiin ensimmäistä kertaa tällä viikolla, ja kaupungissa ajetaan sen historian ensimmäinen F1:n osakilpailu.

Kun lajipomot alkoivat tosissaan suunnitella kisaa Floridan glamourkaupungissa, oli heidän mielissään huippuvauhtia meren rannalla kiitäviä menopelejä sekä ökypursien kavalkadi kiiltelevissä tv-kuvissa.

Rata ei sopinut keskusta-alueelle, vaan autodromi rakennettiin Miami Dolphinsin NFL-stadionin ympärille Miamin laitamilla.

F1-pomot saavat haluamansa eli huvijahteja radan varteen, mutta ne on ankkuroitu tekoaltaaseen, jossa ei ole oikeaa vettä. Lisäksi rataa reunustaa hiekkaranta – tuontitavaraa sekin.

Tämä kaikki sai somen irvileuat liikkeelle massoittain. Vaan Miamin GP:n järjestäjät eivät ole moitteista tai naureskelusta moksiskaan. Kuten amerikkalaiset tapaavat sanoa, kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta.

Kisajohtaja Tom Garfinkel sanookin Autosportille., että Miamissa kisajärjestäjät eivät ota itseään liian vakavasti. Tärkeintä on, että ihmisillä on hauskaa – myös irvileuoilla.

Garfinkelin puheet muistuttavat siitä, että perieurooppalainen F1-väki ei ole tottunut amerikkalaiseen tapaan tehdä show’ta välittämättä siitä, onko kaikki täysin autenttista. Tärkeintä on, että maksava yleisö viihtyy ja väellä on hauskaa.

– Alun perin, kun kaavailimme kisaa keskustaan, F1-pomoilla oli ideoita siitä, että he halusivat jahteja tv-kuviin. Siirsimme hankkeen tänne monestakin syystä, mutta merkittävin oli, ettemme saaneet luotua hyvää pohjaa radalle keskustassa. Mutta sanoin F1:lle, että kyllä te saatte teidän jahtikuvanne, saatte jahtinne, kisajohtaja kertoi.

– He katsoivat minua kuin olisin hullu. Sitten piirsin heille koko jutun taululle ja näytin, että haluan jahtiklubin tähän ja me aiomme toteuttaa sen. Joten niin teimmekin. Ja se on todella hauskaa.

Jahtiklubi ja hiekkaranta eivät ole vain koristeita televisiota varten, vaan niiden varaan on rakennettu kokonainen viihdealue, jossa on baareja ja ravintoloita. Aluetta reunustaa ”hiekkaranta”, josta löytyy rantatuoleja ja jossa voi pelata pelejä.

Ei F1:tä turhaan sirkukseksi sanota, ja Miamissa siitä otetaan kaikki irti. 400 jahtivieraan ympärillä pyörii tuhansia lipun ostaneita bilettäjiä suurella viihdealueella.

Helppoa ”pursiseuran” pystyttäminen ei ollut. Garfinkelin mukaan vei peräti 10 kuukautta löytää sopivat jahdit ja järjestää kaikki tarvittava radalle. Lisäksi paatteja ei saanut kuljettaa rata-alueelle päiväaikaan, vaan se piti tehdä illan hämärässä.

Garfinkel painottaa Autosportille, että kaikki oheistoiminta olisi aivan turhaa, jos he eivät olisi suunnitelleet ja rakentaneet hyvää kilparataa. Ja rata onkin jo ehtinyt kerätä paljon kehuja kuljettajilta.

– Kun pohjana on hyvä rata, miksemme tekisi tästä niin Miamin tyylistä kisaa kuin mahdollista? Miksemme toisi osaa Miamin kulttuurista tänne, jotta fanit saisivat hienon kokemuksen?