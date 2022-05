Toto Wolff kertoi rohkaisevia uutisia Mercedeksestä – George Russellilta murheellinen arvio

Mercedes yrittää parantaa murheellisen alkukauden jälkeen.

Mikä on Mercedes-tallin tila ennen kauden viidettä F1-osakilpailua? Sirkus kerääntyy F1:n kauan odotettuun Miamin-debyyttiin, jota moni tallipäällikkö hehkuttaa F1:n todellisena läpimurtohetkenä USA:ssa.

Kaupalliset yhteistyömahdollisuudet ovat viikonlopun aikana aivan poikkeukselliset. Esimerkiksi McLarenin pomo Zak Brown hekumoi tallin kaupallisilla mahdollisuuksilla Miamissa.

Tallikohtainen läpilyönti vaatii kuitenkin onnistumisia. Ne ovat olleet Mercedeksellä vähissä tällä kaudella. Imolassa McLarenin Lando Norris päihitti George Russellin mennen tullen, ja moninkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton jäi jonon jatkeeksi kaukana MM-pistesijoista.

Tallin sisällä näkemyksiä tuntuu olevan kahdenlaisia. Tallipäällikkö Toto Wolff kertoi Autosportille, että talli on löytänyt Italiasta paluun jälkeen useita mahdollisia kehityskohteita ongelmien riivaamalle menopelilleen.

– Olemme löytäneet monta eri suuntaa, mitä kautta parantaa autoa. Teemme Miamissa erilaisia kokeita, joilla korreloida simulaatioita. Toivottavasti pystymme vahvistamaan oikeat kehityspolut tulevia kilpailuja varten, Wolff sanoi.

Wolffin mukaan ei ole mitään syytä paniikkiin, vaikka mestaruustaistelu onkin tallille juuri nyt kaukainen haave.

– Talli on osoittanut sisukkuutensa monesti vuosien varrella. Vaikea alkukausi on sytyttänyt liekin jokaisen tallin jäsenen sisuksissa, koska haluamme korjata tilanteen.

Russellin lausunnot ovat olleet paljon pessimistisempiä. Britti kertoi kisaviikolla, että hänen kokemuksensa Williamsin vaatimattomien menopelien ohjastamisesta auttavat häntä sopeutumaan hankalaan tilanteeseen mahtitallissa. Silti, vaikkei hän sano asiaa ääneen, hän tuskin odotti joutuvansa näin ankeaan tilanteeseen tullessaan kahdeksan merkkimestaruutta peräkkäin voittaneeseen tiimiin.

– Lopulta, kun auto ei ole tarpeeksi hyvä, kaikki kääntyy sinua vastaan: taktiikka ei ole paras mahdollinen, onni ei ole myötä ja asiat kääntyvät. Kun taas auto on nopea, niin strategia on loistava ja kaikki menee erinomaisesti. Meidän on vain löydettävä lisää suorituskykyä, Russell sanoi Racing News -sivuston mukaan.

– Opimme uutta joka päivä, ja uskomme siihen, että ratkaisut ovat olemassa tuolla jossain. Mutta tällä hetkellä olemme jumissa sen auton kanssa, mikä meillä on.