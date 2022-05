F1-kuljettajalta täysin päinvastaista tekstiä kuin Kimi Räikköseltä – ”En tiennyt, mitä olen tekemässä”

Kimi Räikkönen sanoi tietävänsä mitä tekee – Yuki Tsunoda sen sijaan edustaa toista koulukuntaa.

AlphaTaurin F1-kuljettaja Yuki Tsunoda, 21, on luonut rehellisen katseen menneeseen. Autosport-lehden mukaan Tsunoda myöntää nyt F1-tulokaskaudestaan, ”ettei tiennyt mitä tekee”.

Japanilainen Tsunoda saapui F1:een AlphaTaurin riveissä viime vuonna. Hän oli virhealtis varsinkin kauden ensimmäisellä puoliskolla. Kauden jälkimmäinen puolisko oli jo parempaa, ja samanlainen trendi vaikuttaa jatkuvan tänä vuonna. Tallipomo Franz Tost on myös kehunut Tsunodan kehittymistä.

Tsunodan kohentunutta suorituskykyä vauhditti todennäköisesti se, että hän muutti viime vuoden aikana lähemmäksi tallin tukikohtaa Italian Faenzassa.

Tsunoda sanoo saaneensa nyt kokonaisuudessaan paremman otteen F1-urastaan. Hän kuvailee, että tulokaskaudella asiat eivät olleet kontrollissa. Hän sanoo paahtaneensa joka kierroksen aivan äärirajoilla, eikä sopivilla hetkillä löytynyt tarvittavaa malttia.

– Viime vuonna tähän aikaan minulla ei ollut täyttä kontrollia. En tiennyt, mitä olen tekemässä, Tsunoda selvitti Autosportin mukaan.

Tsunodan lausahduksen yhteydessä saattaa tulla mieleen Kimi Räikkösen kuuluisa tokaisu tiimiradiossa Abu Dhabin GP:ssä vuonna 2012. Räikkönen totesi tuolloin: Just leave me alone, I know what to do. Eli vapaasti suomennettuna: Jättäkää minut vain rauhaan, tiedän mitä tehdä. Räikkönen voitti tuolloin kilpailun.

Tsunodan lausahdus ”I didn't know what I was doing” edustaa siis hieman toisenlaista koulukuntaa.

Yuki Tsunoda työssään.

Tällä kaudella Tsunoda on kerännyt 10 MM-pistettä. Hän on MM-sarjassa sijalla 12, pykälän verran paremmalla sijalla kuin ranskalainen tallitoverinsa Pierre Gasly.

– Minusta olen ottanut valtavan askeleen eteenpäin varsinkin kisavauhdin suhteen, Tsunoda herkutteli Autosportille.

Tsunoda valmistautuu nyt ensi viikonlopun Miamin GP-kilpailuun. Maailmanmestari Räikkönen, 42, lopetti loistokkaan F1-uransa viime kauteen.